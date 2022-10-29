«Норвич» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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вчера, 08:25

Ставки букмекеров

«Норвич» считается фаворитом этого матча. Сыграть победу хозяев поля букмекеры предлагают по коэффициенту 2.15, ничья доступна по цене 3.35, а победа «Сток Сити» идет по котировке 3.45

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.87, ТБ (2,5) – 1.94.

Форма команд

«Норвич» занимает седьмое место чемпионата. Сыграв 17 матчей в текущем сезоне, клуб заработал 25 голов со следующей разницей забитых и пропущенных голов – 23:19. Рассмотрим, как команда проявила себя в пяти прошлых турах: здесь «Норвич» заработал только один балл, сыграв вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) на выезде, а поражения команда допустила в матчах с «Бернли» (0:1), «Лутон Тауном» (0:1), «Уотфордом» (1:2) и «Престоном» (2:3).

«Сток Сити» находится на 17-й позиции Чемпионшипа. Команда провела 16 матчей в лиге, набрав 19 баллов. Проанализируем форму гостей предстоящей игры на отрезке пяти прошлых туров: в отчетный период футболисты «Сток Сити» победили «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и «Престон» (2:0), сыграли вничью с «Бернли» (1:1), а также зафиксировали поражения от «Ротерхэма» (0:1) и «Ковентри» (0:2).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей

«Норвич» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 4 домашних матчей

«Сток Сити» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках лиги

Прогноз

Мы считаем, что «Норвич» и «Сток Сити» проведут результативную встречу. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.