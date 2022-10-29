«Норвич» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

Ставки букмекеров
«Норвич» считается фаворитом этого матча. Сыграть победу хозяев поля букмекеры предлагают по коэффициенту 2.15, ничья доступна по цене 3.35, а победа «Сток Сити» идет по котировке 3.45
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3 : 1
завершен
вчера, 17:00
Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.87, ТБ(2,5) – 1.94.
Форма команд
«Норвич» занимает седьмое место чемпионата. Сыграв 17 матчей в текущем сезоне, клуб заработал 25 голов со следующей разницей забитых и пропущенных голов – 23:19. Рассмотрим, как команда проявила себя в пяти прошлых турах: здесь «Норвич» заработал только один балл, сыграв вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) на выезде, а поражения команда допустила в матчах с «Бернли» (0:1), «Лутон Тауном» (0:1), «Уотфордом» (1:2) и «Престоном» (2:3).
«Сток Сити» находится на 17-й позиции Чемпионшипа. Команда провела 16 матчей в лиге, набрав 19 баллов. Проанализируем форму гостей предстоящей игры на отрезке пяти прошлых туров: в отчетный период футболисты «Сток Сити» победили «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и «Престон» (2:0), сыграли вничью с «Бернли» (1:1), а также зафиксировали поражения от «Ротерхэма» (0:1) и «Ковентри» (0:2).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 4 из прошлых 5 очных матчей
- «Норвич» забивал и пропускал голы в 3 из предыдущих 4 домашних матчей
- «Сток Сити» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках лиги
Прогноз
Мы считаем, что «Норвич» и «Сток Сити» проведут результативную встречу. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.