«Рединг» — «Хаддерсфилд». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

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вчера, 14:33

Ставки букмекеров

«Рединг» считается небольшим фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.25, против котировки 3.34 на успех «Хаддерсфилда». Желающие заключить пари на ничью, могут воспользоваться котировкой 3.30 от букмекерской конторы Лига Ставок.

Также аналитики отдают существенное предпочтение тому, что «Рединг» и «Хаддерсфилд» продемонстрируют низкую результативность. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

«Рединг» обосновался на третьем месте турнирной таблицы, заработав 18 очков за десять туров. В трех последних матчах чемпионата клуб одержал победы над «Сток Сити» (2:1) и «Уиганом» (1:0), между которыми случилось четвертое поражение в сезоне – в домашней игре против «Сандерленда» (0:3).

«Хаддерсфилд» пребывает в зоне вылета, занимая предпоследнее место в лиге. В активе команды две победы и одна ничья, при шести поражениях в девяти сыгранных поединках. После трех проигрышей подряд клуб смог набрать три очка по итогам домашней встречи против «Кардиффа», который был переигран с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

«Хаддерсфилд» проиграл в 3 последних гостевых матчах лиги

«Хаддерсфилд» пропускал минимум два голы в 3 прошлых выездных играх

«Рединг» выиграл 3 из последних 4 домашних матчей в чемпионате

Прогноз

«Рединг» оправданно считается фаворитом домашней игры против «Хаддерсфилда», который стабильно проигрывает на выезде. Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.