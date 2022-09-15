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«Уотфорд» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

вчера, 12:38
Уотфорд

Ставки букмекеров

Победа «Уотфорда» в этом матче идет по коэффициенту 1.95 – хозяева фаворита игры. Сыграть ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает за 3.50, а победа «Сандерленда» доступна по котировке 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.033.503.98
Лига Ставок 2.03 3.35 3.70
Мелбет 2.06 3.48 3.66
1XBET 2.06 3.48 3.66

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики прогнозируют низовой исход встречи. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.71, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Уотфорд» находится на 10-м месте чемпионата. В пяти прошлых турах лиги команда одержала только одну победу – в домашней игре против «Мидлсбро» (2:1). Затем «шершни» разделили очки на выезде с «Ротерхэмом» (1:1), а также зафиксировали второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Блэкберну» (0:2).

«Сандерленд» одержал три победы в пяти последних матчах лиги. Благодаря этим результатам команда поднялась в рейтинге на шестую строчку. После успешной игры дома против «Ротерхэма» (3:0) «Сандерленд» уступил в гостях «Мидлсбро» (1:0), но затем сумел реабилитироваться в гостях у «Рэдинга» (3:0).

Информация для ставок

  • «Уотфорд» выиграл 3 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Сандерленд» не побеждал в 4 из последних пяти матчей на поле «Уотфорда»
  • Команды обменялись голами в 4 из предыдущих 5 встреч на стадионе «Уотфорда»

Прогноз

«Уотфорд» далек от оптимальной формы, но на своем поле хозяева идут фаворитом в игре против «Сандерленда», который сейчас стабильно набирает очки. Ждем от команд открытого футбола и рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.58 1.78 2.12
Лига Ставок 2.31 1.53 1.70 2.04 1.35 2.82
Мелбет 1.77 2.12
1XBET 1.77 2.12
Все комментарии
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wnwjm7g247yd
вчера в 15:10
Фаворит матча «Уотфорд»
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m6d36fvb35sa
вчера в 15:09
Победу одержит «Уотфорд»
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