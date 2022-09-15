«Уотфорд» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.09.2022)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

Победа «Уотфорда» в этом матче идет по коэффициенту 1.95 – хозяева фаворита игры. Сыграть ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает за 3.50, а победа «Сандерленда» доступна по котировке 3.80.

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики прогнозируют низовой исход встречи. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.71, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Уотфорд» находится на 10-м месте чемпионата. В пяти прошлых турах лиги команда одержала только одну победу – в домашней игре против «Мидлсбро» (2:1). Затем «шершни» разделили очки на выезде с «Ротерхэмом» (1:1), а также зафиксировали второе поражение в сезоне, уступив в гостях «Блэкберну» (0:2).

«Сандерленд» одержал три победы в пяти последних матчах лиги. Благодаря этим результатам команда поднялась в рейтинге на шестую строчку. После успешной игры дома против «Ротерхэма» (3:0) «Сандерленд» уступил в гостях «Мидлсбро» (1:0), но затем сумел реабилитироваться в гостях у «Рэдинга» (3:0).

Информация для ставок

«Уотфорд» выиграл 3 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Сандерленд» не побеждал в 4 из последних пяти матчей на поле «Уотфорда»

Команды обменялись голами в 4 из предыдущих 5 встреч на стадионе «Уотфорда»

Прогноз

«Уотфорд» далек от оптимальной формы, но на своем поле хозяева идут фаворитом в игре против «Сандерленда», который сейчас стабильно набирает очки. Ждем от команд открытого футбола и рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.