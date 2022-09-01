«Вест Бромвич» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.09.2022)

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вчера, 13:00

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом встречи идут хозяева поля. Победа «Вест Бромвича» в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступна по коэффициенту 3.40, ничья играется по цене 3.35, а за победу «Бернли» предложена котировка 3.20.

Касательно голов, то здесь аналитики прогнозируют низовой исход. Вариант ТМ(2,5) доступен для пари по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Вест Бромвич» базируется на 14-м месте чемпионата, заработав восемь очков за семь туров. Пять матчей этого сезона лиги команда завершила вничью, одержав единственную победу дома над «Халл Сити» (5:2). После этого матча футболисты «Вест Бромвича» последовательно разделили очки с «Хаддерсфилдом» (2:2) и «Уиганом» (1:1).

Серия из двух побед позволила «Бернли» подняться в рейтинге на третью позицию. «Бордовые» успешно провели матчи против «Миллуолла» (2:0) и «Уигана» (5:1), в которых атака команды сумела забить семь мячей. Выделим, что единственный проигрыш в Чемпионшипе футболисты «Бернли» допустили на поле «Уотфорда» (0:1), с которым команда синхронно вылетела из АПЛ .

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не проигрывал в 6 последних матчах лиги на своем поле

«Бернли» не побеждал в 9 из последних 10 матчей против «Бернли»

«Вест Бромвич» забивал и пропускал голы в 3 предыдущих турах чемпионата

Прогноз

«Вест Бромвич» и «Бернли» результативно сыграли в атаке по итогам стартовых туров. С учетом амбиций команд настигнуть лидеров турнирной таблицы, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.