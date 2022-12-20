«Блэкберн» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Кубка Англии (21.12.2022)

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вчера, 12:43

Ставки букмекеров

В этой паре минимальным фаворитом идут гости. Ставки в пользу победы «Блэкберна» принимаются по коэффициенту 3.24, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Ноттингем Форест» доступна по котировке 2.33.

При этом эксперты компании Лига Ставок склоняются к тому, что «Блэкберн» и «Ноттингем Форест» сыграют в низовом формате. Заключить пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.86, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Блэкберн» проводит успешный сезон в английском Чемпионшипе. На данный момент «роза» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 39 очков. На счету команды 13 побед и 10 поражений. Парадоксально, но вничью в лиге «Блэкберн» еще не играл.

Выделим, что в последнем матче чемпионата футболисты «Блэкберна» одолели на выезде «Норвич» (2:0). Прежде команда крупно уступила «Престону» (1:4) и «Бернли» (0:3).

«Ноттингем Форест» пока привыкает к реалиям АПЛ . В 15 сыгранных турах «лесники» заработали только 13 очков, расположившись в зоне вылета на 18-м месте. При этом перед паузой футболисты «Ноттингем Форест» смогли поправить турнирное положение. После ничейного противостояния с «Брентфордом» (2:2) команда зафиксировала домашнюю победу над «Кристал Пэлас» (1:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из прошлых 5 матчей на поле «Блэкберна»

«Ноттингем Форест» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 гостевых матчей

«Блэкберн» выиграл в 4 из предыдущих 5 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что противостояние «Блэкберна» и «Ноттингем Форест» в Кубке Англии получится результативным. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.