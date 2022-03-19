«Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Прогноз на матч кубка Англии (20.03.2022)

1647637201

сегодня, 00:00

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются «горожане». Взять их победу в гостевом поединке с форой(-1.5) можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Фонбет. В случае сенсационного успеха хозяев игроков порадует коэффициент 9.7. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 5.6.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 2.3. Взять обмен голами предлагают по коэффициенту 2.

Форма команд

«Саутгемптон» после трех побед вряд, трижды проиграл, и теперь будет стараться всеми силами прервать негативную серию в кубковом поединке. Команда уступила «Уотфорду» и «Ньюкаслу» с одинаковым счетом (1:2), а также была разгромлена дома «Астон Виллой» (0:4). В кубке Англии клуб достаточно уверенно прошел «Вест Хэм» обыграв его (3:1).

«Манчестер Сити» в последних двух матчах не смог победить и расписал две нулевые ничьи с «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ и с португальским «Спортингом» в Лиге чемпионов. Данные результаты не свидетельствуют о кризисе в команде, потому что она продолжает занимать первое место в таблице, а также без проблем добралась до четвертьфинала кубка благодаря победе над «Петерборо Юнайтед» со счетом (2:0).

Информация для ставок

Проигрышная серия «Саутгемптона» насчитывает три матча

Беспроигрышная серия «Сити» составляет пять игр (три победы и две ничьих)

Две минувшие очные встречи завершились вничью (0:0) и (1:1)

Четыре последних поединка с участием «Саутгемптона» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз