«Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (31.08.2022)

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вчера, 22:13

Ставки букмекеров

«Арсенал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.48, ничья в игре котируется по 4.50, а победа «Астон Вилла» по 7.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.76, а ТМ (2.5) за 2.14.

Форма команд

«Арсенал» к пятому туру подходит в статусе лидера чемпионата. Команда добыла максимальное количество очков. В крайнем противостоянии, в домашних стенах, обыгран «Фулхэм» (2:1).

«Астон Вилла» по состоянию на сегодня располагается на 15 строчке, имея в активе три очка. В текущем розыгрыше клуб три поединка проиграл, а в одном выиграл. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Вест Хэм» (0:1).

Информация для ставок

«Арсенал» не проиграл в 12 из 15 последних матчей

В 10 из 15 последних матчах «Астон Вилла» забили обе команды

«Астон Вилла» выиграла в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Астон Вилла» забьет гол с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.