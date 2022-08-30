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«Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (31.08.2022)

вчера, 22:13
Арсенал - Астон Вилла

Ставки букмекеров

«Арсенал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.48, ничья в игре котируется по 4.50, а победа «Астон Вилла» по 7.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.494.697.06
Лига Ставок 1.58 4.40 5.60
Мелбет 1.61 4.42 5.90
1XBET 1.61 4.42 5.90

Аналитики ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.76, а ТМ (2.5) за 2.14.

Форма команд

«Арсенал» к пятому туру подходит в статусе лидера чемпионата. Команда добыла максимальное количество очков. В крайнем противостоянии, в домашних стенах, обыгран «Фулхэм» (2:1).

«Астон Вилла» по состоянию на сегодня располагается на 15 строчке, имея в активе три очка. В текущем розыгрыше клуб три поединка проиграл, а в одном выиграл. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Вест Хэм» (0:1).

Информация для ставок

  • «Арсенал» не проиграл в 12 из 15 последних матчей
  • В 10 из 15 последних матчах «Астон Вилла» забили обе команды
  • «Астон Вилла» выиграла в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Астон Вилла» забьет гол с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.44 1.34 2.16 1.76 1.69 2.29
Лига Ставок 2.09 1.72 1.65 2.21
Мелбет 2.17 1.81
1XBET 2.17 1.81
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:49
Победа Арсенала!
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