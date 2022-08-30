«Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (31.08.2022)

Ставки букмекеров
«Арсенал» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.48, ничья в игре котируется по 4.50, а победа «Астон Вилла» по 7.10 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 21:30
Аналитики ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.76, а ТМ (2.5) за 2.14.
Форма команд
«Арсенал» к пятому туру подходит в статусе лидера чемпионата. Команда добыла максимальное количество очков. В крайнем противостоянии, в домашних стенах, обыгран «Фулхэм» (2:1).
«Астон Вилла» по состоянию на сегодня располагается на 15 строчке, имея в активе три очка. В текущем розыгрыше клуб три поединка проиграл, а в одном выиграл. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Вест Хэм» (0:1).
Информация для ставок
- «Арсенал» не проиграл в 12 из 15 последних матчей
- В 10 из 15 последних матчах «Астон Вилла» забили обе команды
- «Астон Вилла» выиграла в трех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Астон Вилла» забьет гол с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.