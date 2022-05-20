«Арсенал» — «Эвертон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

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20 мая 2022, 12:40

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Арсенала» можно по коэффициенту 1.55, рискнуть и остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 4.48, а поверить в гостевую команду и ее сенсационную победу можно за 6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают по коэффициенту 1.66. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Арсенал» до последнего боролся за медали и путевку в Лигу чемпионов, нов последних двух матчах не смог поразить ворота соперников и проиграл сначала в дерби «Тоттенхэму» (0:3), а затем и «Ньюкаслу» (0:2). Команда вероятнее всего завершит турнир на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.

«Эвертон» вчера сразился с «Кристал Пэласом» в рамках перенесенного тура чемпионата и добыв волевую победу с красивым счетом (3:2) гарантировал себе прописку в Премьер-лиге на следующий сезон. Команда финиширует не ниже 16 места и в последнем туре тренер может позволить себе ротацию состава.

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл четыре и проиграл пять раз в последних девяти встречах

У «Эвертона» три победы в последних пяти матчах

Три минувшие очные встречи закончились победой «Эвертона»

Пять из шести последних игр «Арсенала» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

«Арсеналу» крайне важна победа в этом противостоянии, поэтому весь поединок будет создавать опасные моменты у ворот соперника и без проблем добудет необходимые три очка. Сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4.