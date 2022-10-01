«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

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вчера, 00:20

Ставки букмекеров

«Арсенал», по мнению букмекеров, имеет преимущество в грядущем матче. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Тоттенхэма» 3.60 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что команды сыграют в атакующий футбол, результатом чего станет большое количество голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.75, а ТМ (2.5) за 2.15 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Арсенал» в текущем сезоне выглядит отменно. В стартовых семи турах команда лишь раз оступилась, тем самым записав к себе в актив 18 очков и расположившись на первом месте в таблице. Артета смог выстроить игру команды вокруг сильных сторон каждого из своих футболистов, что и позволяет клубу демонстрировать прекрасную слаженность и взаимопонимание на поле. В крайнем противостоянии разгромно обыгран «Брентфорд» (3:0)

«Тоттенхэм» проведя мощную летную подготовку, сейчас пожинает плоды. Клуб имеет хорошую статистику, идентичную «Манчестер Сити», который располагается на ступень выше, на второй строчке, пять побед и две ничьи. Антонио Конте вкладывает в команду очень много сил и знаний, взамен получая отличные результаты. В крайне противостоянии верх взят над «Лестером» (6:2).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл в 13 из 15 последних матчах

В восьми из 15 последних матчах «Тоттенхэма» забили обе команды

«Тоттенхэм» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая отличную форму обеих команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.62 в БК Лига Ставок.