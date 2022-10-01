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«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

вчера, 00:20
Арсенал - Тоттенхэм

Ставки букмекеров

«Арсенал», по мнению букмекеров, имеет преимущество в грядущем матче. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Тоттенхэма» 3.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.103.683.64
Мелбет 2.07 3.78 3.72
1XBET 2.05 3.78 3.78

Аналитики полагают, что команды сыграют в атакующий футбол, результатом чего станет большое количество голов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.75, а ТМ (2.5) за 2.15 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Арсенал» в текущем сезоне выглядит отменно. В стартовых семи турах команда лишь раз оступилась, тем самым записав к себе в актив 18 очков и расположившись на первом месте в таблице. Артета смог выстроить игру команды вокруг сильных сторон каждого из своих футболистов, что и позволяет клубу демонстрировать прекрасную слаженность и взаимопонимание на поле. В крайнем противостоянии разгромно обыгран «Брентфорд» (3:0)

«Тоттенхэм» проведя мощную летную подготовку, сейчас пожинает плоды. Клуб имеет хорошую статистику, идентичную «Манчестер Сити», который располагается на ступень выше, на второй строчке, пять побед и две ничьи. Антонио Конте вкладывает в команду очень много сил и знаний, взамен получая отличные результаты. В крайне противостоянии верх взят над «Лестером» (6:2).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл в 13 из 15 последних матчах
  • В восьми из 15 последних матчах «Тоттенхэма» забили обе команды
  • «Тоттенхэм» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая отличную форму обеих команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.43 1.35 2.19 1.75 1.72 2.24
Мелбет 2.24 1.76
1XBET 5.56 1.16
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