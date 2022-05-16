«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.05.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.56, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.1, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.6.
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19 мая 2022, 22:00
четверг
Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.94, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.84. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.86.
Форма команд
«Астон Вилла» обеспечила себе место в середине таблицы и спокойно доигрывает чемпионат. После 36 туров находится на 13 месте, имея в активе 44 балла. В минувших турах удалось расписать ничью (1:1) с «Кристал Пэласом», а также в упорной борьбе не удалось отобрать очки у «Ливерпуля» (1:2).
«Бернли» продолжает сражаться за выживание. Команда расположилась на 18 месте и отстает от «Лидса» на один пункт, но при этом имеет игру в запасе. В прошедших двух турах коллектив проиграл, сначала дома «»Астон Вилле» (1:3), а затем на выезде «Тоттенхэму» (0:1).
Информация для ставок
- «Астон Вилла» выиграла два из девяти последних матчей
- У «Бернли» в гостях одна победа в последних шести играх
- Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
- В четырех последних поединках «Астон Виллы» было забито минимум два мяча
Прогноз
Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. На поле, скорее всего, увидим открытый футбол с большим количеством голевых моментов, поэтому предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.94.