«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.05.2022)

1652693851

вчера, 12:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.56, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.1, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.6.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.94, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.84. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Астон Вилла» обеспечила себе место в середине таблицы и спокойно доигрывает чемпионат. После 36 туров находится на 13 месте, имея в активе 44 балла. В минувших турах удалось расписать ничью (1:1) с «Кристал Пэласом», а также в упорной борьбе не удалось отобрать очки у «Ливерпуля» (1:2).

«Бернли» продолжает сражаться за выживание. Команда расположилась на 18 месте и отстает от «Лидса» на один пункт, но при этом имеет игру в запасе. В прошедших двух турах коллектив проиграл, сначала дома «»Астон Вилле» (1:3), а затем на выезде «Тоттенхэму» (0:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла два из девяти последних матчей

У «Бернли» в гостях одна победа в последних шести играх

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» В четырех последних поединках «Астон Виллы» было забито минимум два мяча

Прогноз