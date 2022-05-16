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«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (19.05.2022)

вчера, 12:37
Астон Вилла

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.56, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.1, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.653.78
Фонбет 2.02 3.55 3.65
Мелбет 2.12 3.68 3.66
1XBET 2.12 3.68 3.66
BetBoom 2.06 3.53 3.78

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.94, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.84. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.86.

Форма команд

«Астон Вилла» обеспечила себе место в середине таблицы и спокойно доигрывает чемпионат. После 36 туров находится на 13 месте, имея в активе 44 балла. В минувших турах удалось расписать ничью (1:1) с «Кристал Пэласом», а также в упорной борьбе не удалось отобрать очки у «Ливерпуля» (1:2).

«Бернли» продолжает сражаться за выживание. Команда расположилась на 18 месте и отстает от «Лидса» на один пункт, но при этом имеет игру в запасе. В прошедших двух турах коллектив проиграл, сначала дома «»Астон Вилле» (1:3), а затем на выезде «Тоттенхэму» (0:1).

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» выиграла два из девяти последних матчей
  • У «Бернли» в гостях одна победа в последних шести играх
  • Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
  • В четырех последних поединках «Астон Виллы» было забито минимум два мяча

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. На поле, скорее всего, увидим открытый футбол с большим количеством голевых моментов, поэтому предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.94.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.51 1.89 2.00 1.48 2.80
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.92 2.02
1XBET 1.92 2.02
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:23
Победа или ничья команды "Астон Вилла" в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:39
Вот очень трудно предсказать, но, может быть ничья.
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