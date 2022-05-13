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«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

вчера, 11:04
Астон Вилла

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.62, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.1, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.433.67
Фонбет 2.10 3.40 3.60
BetBoom 2.15 3.38 3.67

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Астон Вилла» в последнем туре на своем поле принимала «Ливерпуль» и, выигрывая по ходу встречи, не смогла удержать преимущество и проиграла (1:2). Чуть ранее команда набрала шесть очков в играх с «Бернли» (3:1) и «Норвичем» (2:0) и расположилась в центре таблицы на 12 месте.

«Кристал Пэлас» занимает одну строчку выше и имеет на один зачетный балл больше, то есть 44. Коллектив в минувших двух турах добыл победы и порадовал своих болельщиков, на пути команды были «Саутгемптон» (2:1) и « Уотфорд» (1:0).

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» проиграла дома четыре из шести последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Кристал Пэласа» насчитывает три поединка (две победы и ничья)
  • Три минувшие очные встречи закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних игр «Кристал Пэласа» и три из пяти «Астон Виллы» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. На поле ожидаем открытый футбол с большим количеством голевых моментов, поэтому предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.85 2.04 1.44 2.93
Фонбет 1.83 2.00
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 15:55
Победа команды "Астон Вилла" в этом матче.
izrafel
izrafel
вчера в 11:32
Игра на три результата
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