«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.62, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.1, а успех гостей оценивается коэффициентом 3.6.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.88, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Астон Вилла» в последнем туре на своем поле принимала «Ливерпуль» и, выигрывая по ходу встречи, не смогла удержать преимущество и проиграла (1:2). Чуть ранее команда набрала шесть очков в играх с «Бернли» (3:1) и «Норвичем» (2:0) и расположилась в центре таблицы на 12 месте.

«Кристал Пэлас» занимает одну строчку выше и имеет на один зачетный балл больше, то есть 44. Коллектив в минувших двух турах добыл победы и порадовал своих болельщиков, на пути команды были «Саутгемптон» (2:1) и « Уотфорд» (1:0).

Информация для ставок

«Астон Вилла» проиграла дома четыре из шести последних матчей

Беспроигрышная серия «Кристал Пэласа» насчитывает три поединка (две победы и ничья)

Три минувшие очные встречи закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних игр «Кристал Пэласа» и три из пяти «Астон Виллы» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз