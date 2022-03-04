«Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (05.03.2022)

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вчера, 15:50

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определиться так и не смогли. Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.33. В случае победы «Саутгемптона» зайдет приятный коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Астон Вилла» после 25 проведенных поединков сумела набрать 30 зачетных баллов в копилку. Победа в прошлом туре над «Брайтоном» позволила коллективу закрепиться на 13 строчке в турнирной таблице. Чуть ранее коллектив дважды уступил с одинаковым счетом (0:1) «Уотфорду» и «Ньюкасл Юнайтед».

«Саутгемптон» выиграл три матча кряду, два из которых были в чемпионате и набранные шесть очков позволили команде подобраться к зоне еврокубков на расстояние семь очков. Победить удалось «Норвич» и «Эвертон» с одинаковым счетом (2:0), а также в кубке прошли «Вест Хэм» благодаря успешной игре и результату (3:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» не может выиграть дома четыре матча подряд (две ничьих и два поражения)

Беспроигрышная серия «Саутгемптона» составляет семь поединков

Три из четырех минувших очных встречи закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр «Астон Виллы» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Здесь мы увидим боевую игру двух равных по классу команд, которые находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице. Сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.65 в БК Фонбет.