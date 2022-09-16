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«Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2022)

16 сентября 2022, 18:59
Астон Вилла - Саутгемптон

Ставки букмекеров

«Астон Вилла», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Саутгемптона» по 3.60 в БК Лига Ставок.

Англия. Премьер-Лига 2022/2023
Астон Вилла
Саутгемптон
НичьяПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
1 : 0
завершен
16 сентября 2022, 22:00
пятница
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.083.663.72
Лига Ставок 2.06 3.50 3.45
Мелбет 2.02 3.57 3.90
1XBET 2.13 3.62 3.68

Эксперты затрудняются предположить, какого количества забитых мячей в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) продаются почти по одной цене – 1.90 и 1.96 соответственно в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Астон Вилла» подходит к восьмому туру на 17 месте в таблице, в шаге от зоны вылета. В активе команды четыре очка. В последних пяти турах по матчу выиграно и проиграно, а в трех допущен проигрыш. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с одним из лидеров чемпионата» «Манчестером Сити» (1:1). Руководство «Астон Виллы» в межсезонье инвестировало большие денежные средства и явно ожидает, что вложенные деньги были потрачены не в пустую. Команде нужно срочно приходит в себя и стараться брать очки в каждом следующем матче.

«Саутгемптон» после сыгранных семи туров располагается на 12 строчке в таблице, с набранными семью очками. В последних пяти турах добыто две победы и ничья, а две встречи проиграно. Клуб показывает привычные для себя результаты и выглядит весьма стабильно. В крайнем противостоянии, на выезде, допущено минимальное поражение от «Вулверхэмптона» (1:0).

Информация для ставок

  • В 10 последних выездных матчах «Саутгемптон» забил менее 2.5 голов
  • В 10 последних домашних матчах «Астон Вилла» забила менее 2.5 голов
  • В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Астон Виллы» с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.41 2.04 1.87 1.61 2.46
Лига Ставок 2.80 1.40 1.91 1.83 1.52 2.43
Мелбет 2.03 1.88
1XBET 1.77 2.17
Все комментарии
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2n6gbctbnku3
16 сентября в 19:21
Победу одержит «Астон Вилла»
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