«Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (16.09.2022)

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16 сентября 2022, 18:59

Ставки букмекеров

«Астон Вилла», с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.55, а победа «Саутгемптона» по 3.60 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить, какого количества забитых мячей в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) продаются почти по одной цене – 1.90 и 1.96 соответственно в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Астон Вилла» подходит к восьмому туру на 17 месте в таблице, в шаге от зоны вылета. В активе команды четыре очка. В последних пяти турах по матчу выиграно и проиграно, а в трех допущен проигрыш. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с одним из лидеров чемпионата» «Манчестером Сити» (1:1). Руководство «Астон Виллы» в межсезонье инвестировало большие денежные средства и явно ожидает, что вложенные деньги были потрачены не в пустую. Команде нужно срочно приходит в себя и стараться брать очки в каждом следующем матче.

«Саутгемптон» после сыгранных семи туров располагается на 12 строчке в таблице, с набранными семью очками. В последних пяти турах добыто две победы и ничья, а две встречи проиграно. Клуб показывает привычные для себя результаты и выглядит весьма стабильно. В крайнем противостоянии, на выезде, допущено минимальное поражение от «Вулверхэмптона» (1:0).

Информация для ставок

В 10 последних выездных матчах «Саутгемптон» забил менее 2.5 голов

В 10 последних домашних матчах «Астон Вилла» забила менее 2.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Астон Виллы» с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.