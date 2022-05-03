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«Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

вчера, 21:32
Астон Вилла

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом матче нет, на победу «Бернли» линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 3, а поставить на победу «Астон Виллы» можно по коэффициенту 2.4. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.44.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.143.442.42
Фонбет 3.00 3.35 2.40
Мелбет 3.07 3.52 2.46
1XBET 3.07 3.52 2.46
BetBoom 3.06 3.36 2.45

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 2.02, а тотал меньше 2.5 стоит 1.77. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Бернли» ведет активную борьбу за выживание и после 34 сыгранных поединков команда находится на 16 месте в турнирной таблице, опережая «Эвертон» всего на два балла. В последних турах коллектив добывает исключительно победы, три очка были взяты с «Саутгемптоном» (2:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Уотфордом» (2:1).

«Астон Вилла» занимает 13 место в таблице и, имея в активе 40 пунктов, уже может не беспокоиться о сохранении путевки в АПЛ на будущий сезон. Команда спокойно доигрывает сезон и в минувших турах смогла порадовать своих болельщиков сухими воротами и набранными очками в противостояниях с «Лестером» (0:0) и «Норвичем» (2:0).

Информация для ставок

  • Победная серия «Бернли» насчитывает три встречи
  • У «Астон Виллы» одна победа в последних шести играх
  • Минувший очный поединок завершился поражением «Астон Виллы» (2:3)
  • Четыре из пяти последних матчей «Бернли» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидаем равную игру двух неуступчивых команд. Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом, но открытую игру с большим количеством голов, скорее всего, не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.55 1.84 2.08 1.45 2.95
Фонбет 1.78 2.02
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.85 2.10
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:57
Победа или ничья команды хозяев поля и тотал меньше 2,5. Удачи
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