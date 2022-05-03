«Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита в этом матче нет, на победу «Бернли» линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 3, а поставить на победу «Астон Виллы» можно по коэффициенту 2.4. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.44.
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07 мая 2022, 17:00
суббота
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 2.02, а тотал меньше 2.5 стоит 1.77. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.
Форма команд
«Бернли» ведет активную борьбу за выживание и после 34 сыгранных поединков команда находится на 16 месте в турнирной таблице, опережая «Эвертон» всего на два балла. В последних турах коллектив добывает исключительно победы, три очка были взяты с «Саутгемптоном» (2:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Уотфордом» (2:1).
«Астон Вилла» занимает 13 место в таблице и, имея в активе 40 пунктов, уже может не беспокоиться о сохранении путевки в АПЛ на будущий сезон. Команда спокойно доигрывает сезон и в минувших турах смогла порадовать своих болельщиков сухими воротами и набранными очками в противостояниях с «Лестером» (0:0) и «Норвичем» (2:0).
Информация для ставок
- Победная серия «Бернли» насчитывает три встречи
- У «Астон Виллы» одна победа в последних шести играх
- Минувший очный поединок завершился поражением «Астон Виллы» (2:3)
- Четыре из пяти последних матчей «Бернли» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Ожидаем равную игру двух неуступчивых команд. Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом, но открытую игру с большим количеством голов, скорее всего, не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.