«Бернли» — «Астон Вилла». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (07.05.2022)

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вчера, 21:32

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом матче нет, на победу «Бернли» линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 3, а поставить на победу «Астон Виллы» можно по коэффициенту 2.4. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.44.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 2.02, а тотал меньше 2.5 стоит 1.77. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Бернли» ведет активную борьбу за выживание и после 34 сыгранных поединков команда находится на 16 месте в турнирной таблице, опережая «Эвертон» всего на два балла. В последних турах коллектив добывает исключительно победы, три очка были взяты с «Саутгемптоном» (2:0), «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Уотфордом» (2:1).

«Астон Вилла» занимает 13 место в таблице и, имея в активе 40 пунктов, уже может не беспокоиться о сохранении путевки в АПЛ на будущий сезон. Команда спокойно доигрывает сезон и в минувших турах смогла порадовать своих болельщиков сухими воротами и набранными очками в противостояниях с «Лестером» (0:0) и «Норвичем» (2:0).

Информация для ставок

Победная серия «Бернли» насчитывает три встречи

У «Астон Виллы» одна победа в последних шести играх

Минувший очный поединок завершился поражением «Астон Виллы» (2:3)

Четыре из пяти последних матчей «Бернли» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидаем равную игру двух неуступчивых команд. Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом, но открытую игру с большим количеством голов, скорее всего, не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.