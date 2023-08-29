«Брайтон» — «Ньюкасл». Прогноз на матч чемпионата Англии (2.09.2023)

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вчера, 23:18

Ставки букмекеров

Если обратить внимание на котировки букмекерской конторы Лига Ставок, можно заметить, что фаворита в предстоящем матче нет. Одинаковый коэффициент предлагается как на победу хозяев, так и на выигрыш гостей. На победу одной из команд коэффициент составляет 2.60. Игроки, которые склоняются к ничейному исходу, заберут выигрыш по коэффициенту 3.75, в случае если их ставка сыграет.

Букмекеры больше склоняются к верховому матчу, и на тотал больше 2.5 голов за игру предлагается коэффициент 1.51. Сделать ставку на низовой матч можно по коэффициенту 2.51 на ТМ 2.5. Вероятнее всего команды обменяются голами. Предлагается коэффициент 1.45 на исход: обе забьют – да.

Форма команд

«Альбион» в сезоне 2022/2023 Премьер-лиги занял шестое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «сине-белых» за последнее время. Начали новый сезон чайки достаточно неплохо. С одинаковым счётом 4:1 в первых двух турах «Брайтон энд Хоув Альбион» взял верх над командами «Лутон Таун» и «Вулверхэмптон». На прошлых выходных дома «Альбион» принимал дома «железных». Три гола успели пропустить «чайки» от «Вест Хэма» к середине второго тайма. Гол, забитый полузащитником «Брайтона» Паскалем Гроссом под конец игры, никак не повлиял на исход встречи.

Четвёртое место занял в прошлом сезоне «Ньюкасл Юнайтед». Вспомним недавние матчи «сорок», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чайками». Новый сезон «чёрно-белые» начали с уверенной победы с большим счётом над «вилланами» из Бирмингема. «Сороки» на один гол ото «львов» ответили пятью забитыми мячами. В позапрошлом туре с минимальным счётом «небесно-голубые» взяли верх над «»Ньюкаслом». На прошлых выходных «чёрно-белые» дома уступили со счётом 1:2 «Ливерпулю».

Информация для ставок

Из пяти личных матчей в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «чайки» в пяти крайних матчах

За тот же период «сороки» выиграли своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Достаточно длительное время «Брайтон» не выигрывает у «чёрно-белых» из Ньюкасла. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает коэффициент 1.54 на следующий исход: «Ньюкасл Юнайтед» не проиграет.