«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

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20 мая 2022, 23:29

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Брайтона» можно взять по коэффициенту 2.4. Поверить в успех «Вест Хэма» любой игрок может по коэффициенту 2.93. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 3.56.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Брайтон» завершает сезон на мажорной ноте. Команда не проигрывает уже практически месяц и находится в самом центре таблицы на 10 месте с 48 очками в активе. В последних поединках были взяты четыре из них, ничья (1:1) с «Лидсом» и сенсационная разгромная победа в игре с «Манчестер Юнайтед» (4:0).

«Вест Хэм» уже гарантировал себе участие в еврокубках на будущий сезон, но еще не известен ранг турнира. Для того, чтобы пробиться в Лигу Европы, команде обязательно нужно победить и рассчитывать на поражение МЮ . В минувших турах «молотобойцы» выглядели уверенно, разгромив на выезде «Норвич» (4:0), а также отобрав очки у «Сити» (2:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Брайтона» насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)

У «Вест Хэма» одна победа в последних семи матчах

Шесть минувших очных встреч завершились вничью

Четыре из пяти последних игр и «Брайтона» и «Вест Хэма» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. Обе команды умеют демонстрировать организованный футбол и забивать голы. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Фонбет.