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«Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

сегодня, 20:17
Брентфорд - Эвертон

Ставки букмекеров

«Брентфорд» идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.02, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Эвертон» за 3.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.073.523.92
Лига Ставок 2.08 3.50 3.70
Мелбет 2.08 3.64 3.82
1XBET 2.08 3.64 3.82

Аналитики не ожидают изобилия голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.80, а ТБ (2.5) по 2.08.

Форма команд

«Брентфорд» к четвертому туру имеет в активе четыре очка. Клуб по разу выиграл, проиграл с сыграл вничью. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Фулхэм» (3:2).

«Эвертон» после трех туров выглядит очень слабо, набрав всего одно очко, сыграв вничью в крайнем матче с «Ноттингем Форест» (1:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Брентфорд» забил более 1.5 голов
  • 10 из 15 последних матчей «Эвертон» завершились с менее 3.5 голами
  • «Брентфорд» выиграл в трез из четырех очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1) «Брентфорд» с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.00 1.42 2.80
Мелбет 1.85 2.11
1XBET 1.85 2.11
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