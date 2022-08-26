«Брентфорд» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (27.08.2022)

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сегодня, 20:17

Ставки букмекеров

«Брентфорд» идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.02, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Эвертон» за 3.75 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают изобилия голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.80, а ТБ (2.5) по 2.08.

Форма команд

«Брентфорд» к четвертому туру имеет в активе четыре очка. Клуб по разу выиграл, проиграл с сыграл вничью. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Фулхэм» (3:2).

«Эвертон» после трех туров выглядит очень слабо, набрав всего одно очко, сыграв вничью в крайнем матче с «Ноттингем Форест» (1:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Брентфорд» забил более 1.5 голов

10 из 15 последних матчей «Эвертон» завершились с менее 3.5 голами

«Брентфорд» выиграл в трез из четырех очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1) «Брентфорд» с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.