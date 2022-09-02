«Брентфорд» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

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вчера, 23:13

Ставки букмекеров

«Брентфорд», на правах хозяев, идет фаворитом встречи. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2.18, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Лидс» за 3.40 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что матч порадует фанатов большим количеством голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.75, а ТМ (2.5) по 2.15 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Брентфорд» по состоянию на сегодня располагается на 11 строчке в таблице, имея в активе шесть очков. В текущем розыгрыше команда расписала три «мировые», а также по разу выиграла и проиграла. В крайнем противостоянии с «Кристал Пэлас» победителя не выявлено (1:1).

«Лидс» выглядит очень неплохо на старте сезона. Команда уже набрала восемь очков, тем самым заняв седьмую позицию в чемпионате. По итогам пяти туров, в двух играх добыта победа, в двух расписана «мировая», а в одной допущено поражение. В крайнем противостоянии все завершилось равенством с «Эвертон» (1:1).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Брентфорд» забили обе команды

В 11 из 15 последних матчах «Лидс» не проиграл

«Лидс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.