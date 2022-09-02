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«Брентфорд» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

вчера, 23:13
Брентфорд - Лидс

Ставки букмекеров

«Брентфорд», на правах хозяев, идет фаворитом встречи. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2.18, ничья в игре продается за 3.55, а победа «Лидс» за 3.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.213.693.34

Эксперты ожидают, что матч порадует фанатов большим количеством голов. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.75, а ТМ (2.5) по 2.15 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Брентфорд» по состоянию на сегодня располагается на 11 строчке в таблице, имея в активе шесть очков. В текущем розыгрыше команда расписала три «мировые», а также по разу выиграла и проиграла. В крайнем противостоянии с «Кристал Пэлас» победителя не выявлено (1:1).

«Лидс» выглядит очень неплохо на старте сезона. Команда уже набрала восемь очков, тем самым заняв седьмую позицию в чемпионате. По итогам пяти туров, в двух играх добыта победа, в двух расписана «мировая», а в одной допущено поражение. В крайнем противостоянии все завершилось равенством с «Эвертон» (1:1).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Брентфорд» забили обе команды
  • В 11 из 15 последних матчах «Лидс» не проиграл
  • «Лидс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах
  • В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.34 2.19 1.75 1.73 2.22
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