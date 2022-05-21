«Брентфорд» — «Лидс». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

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21 мая 2022, 15:11

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с абсолютным фаворитом встречи и выставили довольно близкие по значению коэффициенты. На победу «Брентфорда» принимают ставки по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Фонбет. Ничейный результат порадует коэффициентом 3.85, а победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 2.81.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.6. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за такой же коэффициент 2.33. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Брентфорд» на ходу и в хорошем настроении завершает чемпионат. Коллектив в последних двух турах забивал много и оформил шесть очков в противостояниях с «Саутгемптоном» (3:0) и «Эвертоном» (3:2). В таблице команда расположилась на 11 месте, что является для нее отличным результатом.

«Лидсу» для сохранения прописки в высшем дивизионе нужна победа в этом матче. Добыть ее будет сложно, учитывая не самую лучшую игровую форму коллектива, который в последних четырех поединках завоевал лишь один зачетный балл в сражении с «Брайтоном» (1:1).

Информация для ставок

«Брентфорд» победил пять раз в последних семи встречах

Безвыигрышная серия «Лидса» насчитывает пять матчей

Два минувших очных поединка закончились вничью

Четыре из пяти последних игр «Брентфорда» и три из четырех «Лидса» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает боевой поединок двух неуступчивых команд. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.85.