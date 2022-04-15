«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч кубка Англии (17.04.2022)

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вчера, 16:27

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.6 на победу «аристократов». В случае победы «Кристал Пэласа» залетит приятный коэффициент 6.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.88. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по близкому коэффициенту 1.91. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Челси» среди недели отправился в Мадрид, где провел ответную встречу в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Команде удалось совершить чудо, оформить камбек и перевести игру в дополнительное время, но там удержать необходимый счет не удалось и победа (3:2) не позволила попасть в 1/2 финала.

«Кристал Пэлас» в минувшем туре прервал свою солидную беспроигрышную серию, которая длилась семь матчей. Коллектив побывал в гостях у «Лестера» и уступил со счетом (1:2). На стадии четвертьфинала кубка страны клубу удалось без проблем на своем поле разгромить «Эвертон» и порадовать собравшуюся публику.

Информация для ставок

«Челси» добыл восемь побед в последних 10 матчах

У «Кристал Пэлас» одно поражение в последних восьми играх

Девять минувших очных встреч завершились победой «Челси»

Три последних поединка «Кристал Пэлас» и четыре «Челси» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждет поединок с преимуществом хозяев поля. Команда демонстрирует футбол хорошего качества, борется за трофей, и терять место в финале не намерена. Рекомендуем сделать ставку на победу «Челси» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.