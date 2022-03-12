«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13.03.2022)

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сегодня, 16:03

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Победу «Челси» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поверить в неожиданную победу «Ньюкасла» любой игрок может по коэффициенту 10. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 5.45.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

«Челси» несмотря на трудности и смену руководства продолжает побеждать и бороться за медали чемпионата. Команда уверенно переиграла «Норвич» (3:1), а также «Бернли» (4:0) и на данном этапе сезона после 27 игр занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.

«Ньюкасл» все еще находится в нижней части таблицы, но последние результаты коллектива свидетельствуют о том, что неудачи позади, а впереди только борьба за места вверху. В последних встречах клуб стабильно забивает по два мяча, благодаря которым оформил три победы над «Саутгемптоном» и «Брайтоном» с одинаковым счетом (2:1), а также над «Брентфордом» (2:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Челси» составляет 11 матчей

У «Ньюкасла» шесть побед в последних восьми играх

Три минувших очных поединка завершились победой «Челси»

Три из четырех последних встречи с участием «Ньюкасла» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. «Ньюкасл» мотивирован и желает продолжать побеждать, а у «Челси» свои задачи в верхней части таблицы. Ожидаем обмен голами и рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет.