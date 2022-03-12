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«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (13.03.2022)

сегодня, 16:03
Челси - Ньюкасл Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Победу «Челси» с форой (-1.5) можно взять по коэффициенту 1.9. Поверить в неожиданную победу «Ньюкасла» любой игрок может по коэффициенту 10. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 5.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.1710.53
Фонбет 1.32 5.10 10.50
Мелбет 1.37 5.40 9.70
1XBET 1.35 5.60 10.50
BetBoom 1.34 5.11 11.02

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.17.

Форма команд

«Челси» несмотря на трудности и смену руководства продолжает побеждать и бороться за медали чемпионата. Команда уверенно переиграла «Норвич» (3:1), а также «Бернли» (4:0) и на данном этапе сезона после 27 игр занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.

«Ньюкасл» все еще находится в нижней части таблицы, но последние результаты коллектива свидетельствуют о том, что неудачи позади, а впереди только борьба за места вверху. В последних встречах клуб стабильно забивает по два мяча, благодаря которым оформил три победы над «Саутгемптоном» и «Брайтоном» с одинаковым счетом (2:1), а также над «Брентфордом» (2:0).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Челси» составляет 11 матчей
  • У «Ньюкасла» шесть побед в последних восьми играх
  • Три минувших очных поединка завершились победой «Челси»
  • Три из четырех последних встречи с участием «Ньюкасла» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. «Ньюкасл» мотивирован и желает продолжать побеждать, а у «Челси» свои задачи в верхней части таблицы. Ожидаем обмен голами и рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.35 2.14 1.75 1.69 2.24
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.24 1.76
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 16:51
Челси слишком серьёзный соперник для нынешних гостей, хоть Ньюкасл и побеждал в большинстве своих матчей в последнее время, но это были не самые сильные противники. По поводу счёта, то для обеих команд, разгромы большая редкость. У хозяев они бывают чаще, так как уровень коллектива попросту лучше. "Вороны" очень редко пробивают ТБ(3.5), обычно сушат игру для нужного результата. Мне кажется, эта встреча не станет исключением, одни встанут в глухую оборону, с возможностью выбегать в контратаки, а другие будут пытаться пробить голкипера. Прогнозирую, команды не смогут забить больше 3 мячей в очном противостоянии.
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