«Эвертон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

Ставки букмекеров
«Челси» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.71, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Эвертон» за 4.90 в БК Лига Ставок.
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06 августа 2022, 19:30
суббота
Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.86, а ТБ (2.5) по 1.94.
Форма команд
«Эвертон» по итогам розыгрыша 2021/2022 занял 16 место, набрав 39 очков. Во время предсезонной подготовки команда сыграла четыре спарринга. Два из которых выиграно и проиграно. в крайнем противостоянии верх взят над «Динамо Киев» (3:0).
«Челси» является, как всегда, одним из фаворитов на чемпионство. В прошедшем сезоне клуб расположился на третьей строчке. Записав в актив 74 очка. За период летних сборов команда провела пять матчей, в трех из которых добыт положительный результат, а в двух допущен проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Удинезе» (0:2).
Информация для ставок
- В девяти из 15 последних матчах «Эвертон» забил менее 1.5 голов
- «Челси» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
- В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда
Прогноз
Учитывая задачи клубов, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эвертон» забьет гол с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.