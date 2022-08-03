«Эвертон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

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сегодня, 22:58

Ставки букмекеров

«Челси» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.71, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Эвертон» за 4.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.86, а ТБ (2.5) по 1.94.

Форма команд

«Эвертон» по итогам розыгрыша 2021/2022 занял 16 место, набрав 39 очков. Во время предсезонной подготовки команда сыграла четыре спарринга. Два из которых выиграно и проиграно. в крайнем противостоянии верх взят над «Динамо Киев» (3:0).

«Челси» является, как всегда, одним из фаворитов на чемпионство. В прошедшем сезоне клуб расположился на третьей строчке. Записав в актив 74 очка. За период летних сборов команда провела пять матчей, в трех из которых добыт положительный результат, а в двух допущен проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Удинезе» (0:2).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Эвертон» забил менее 1.5 голов

«Челси» не проиграл в 10 из 15 последних матчах

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая задачи клубов, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эвертон» забьет гол с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.