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«Эвертон» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (06.08.2022)

сегодня, 22:58
Эвертон - Челси

Ставки букмекеров

«Челси» идет фаворитом встречи. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.71, ничья в игре продается за 3.80, а победа «Эвертон» за 4.90 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.654.131.65
Лига Ставок 5.40 3.95 1.66
Мелбет 5.70 4.14 1.67
1XBET 5.70 4.14 1.67

Эксперты не ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.86, а ТБ (2.5) по 1.94.

Форма команд

«Эвертон» по итогам розыгрыша 2021/2022 занял 16 место, набрав 39 очков. Во время предсезонной подготовки команда сыграла четыре спарринга. Два из которых выиграно и проиграно. в крайнем противостоянии верх взят над «Динамо Киев» (3:0).

«Челси» является, как всегда, одним из фаворитов на чемпионство. В прошедшем сезоне клуб расположился на третьей строчке. Записав в актив 74 очка. За период летних сборов команда провела пять матчей, в трех из которых добыт положительный результат, а в двух допущен проигрыш. В крайнем противостоянии обыгран «Удинезе» (0:2).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Эвертон» забил менее 1.5 голов
  • «Челси» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая задачи клубов, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эвертон» забьет гол с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.48 1.94 1.96 1.53 2.67
Лига Ставок 2.70 1.45 1.87 1.91 1.48 2.60
Мелбет 1.94 2.00
1XBET 1.94 2.00
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