«Эвертон» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

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вчера, 10:31

Ставки букмекеров

Аналитики отдают минимальное преимущество гостям данного противостояния. Сыграть победу «Эвертона» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.41. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Лестера» идет по котировке 3.05.

Эксперты конторы также считают, что команды проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по цене 1.85, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

«Эвертон» поправил турнирное положение, поднявшись на 12-е место турнирной таблицы. В двух прошлых турах ливерпульский клуб заработал четыре очка, обыграв на домашней арене «Кристал Пэлас» (3:0), и сыграв вничью на поле «Фулхэма» (0:0).

«Лестер» остается в зоне вылета чемпионата Англии. В последней игре лиги клуб зафиксировал восьмое поражение, уступив на своем поле «Манчестер Сити». Выделим, что прежде футболисты «Лестера» заработали семь очков по итогам встреч против «Вулверхэмптона» (4:0), «Лидса» (2:0) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 6 из прошлых 7 очных матчей

«Лестер» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 гостевых поединков

«Эвертон» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Лестера»

Прогноз

Мы считаем, что «Эвертон» и «Лестер» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.