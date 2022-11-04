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«Эвертон» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (05.11.2022)

вчера, 10:31
Лестер

Ставки букмекеров

Аналитики отдают минимальное преимущество гостям данного противостояния. Сыграть победу «Эвертона» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.41. За ничью предложена цена 3.40, а победа «Лестера» идет по котировке 3.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.283.313.23
Лига Ставок 2.48 3.25 3.00
Мелбет 2.46 3.50 3.10
1XBET 2.46 3.50 3.10

Эксперты конторы также считают, что команды проведут низовой матч. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по цене 1.85, ТБ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Эвертон» поправил турнирное положение, поднявшись на 12-е место турнирной таблицы. В двух прошлых турах ливерпульский клуб заработал четыре очка, обыграв на домашней арене «Кристал Пэлас» (3:0), и сыграв вничью на поле «Фулхэма» (0:0).

«Лестер» остается в зоне вылета чемпионата Англии. В последней игре лиги клуб зафиксировал восьмое поражение, уступив на своем поле «Манчестер Сити». Выделим, что прежде футболисты «Лестера» заработали семь очков по итогам встреч против «Вулверхэмптона» (4:0), «Лидса» (2:0) и «Кристал Пэлас» (0:0).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 6 из прошлых 7 очных матчей
  • «Лестер» забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 гостевых поединков
  • «Эвертон» не проигрывал в 6 прошлых матчах против «Лестера»

Прогноз

Мы считаем, что «Эвертон» и «Лестер» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.48 1.86 1.96 1.48 2.67
Лига Ставок 2.50 1.51 1.78 2.01 1.43 2.80
Мелбет 1.84 2.12
1XBET 1.84 2.12
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:41
Лестору не позавидуешь... дума. что и на ничейку не наиграют
Гость
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