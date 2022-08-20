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«Эвертон» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

сегодня, 01:56
Эвертон - Нотингем Форест

Ставки букмекеров

«Эвертон» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.93, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Ноттингем Форест» за 4.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.983.524.29
Лига Ставок 1.94 3.60 4.10
Мелбет 1.99 3.70 4.12
1XBET 1.99 3.70 4.12

Аналитики ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.81, а ТБ (2.5) по 2.00.

Форма команд

«Эвертон» на старте чемпионата выглядит очень слабо. Команда за два тура не добыла ни одного очка. В крайнем противостоянии победа отдана «Астон Вилла» (2:1).

«Ноттингем Форест» после возвращения в АПЛ успел записать к себе в активе три очка, обыграв в крайнем поединке «Вест Хэм» (1:0).

Информация для ставок

  • В девяти из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забили обе команды
  • В 10 из 15 последних матчах «Эвертон» забил менее 1.5 голов
  • «Эвертон» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.46 1.53 1.76 2.03 1.41 2.85
Мелбет 1.85 2.11
1XBET 1.85 2.11
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