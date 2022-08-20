«Эвертон» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

Ставки букмекеров
«Эвертон» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.93, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Ноттингем Форест» за 4.00 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 17:00
Аналитики ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.81, а ТБ (2.5) по 2.00.
Форма команд
«Эвертон» на старте чемпионата выглядит очень слабо. Команда за два тура не добыла ни одного очка. В крайнем противостоянии победа отдана «Астон Вилла» (2:1).
«Ноттингем Форест» после возвращения в АПЛ успел записать к себе в активе три очка, обыграв в крайнем поединке «Вест Хэм» (1:0).
Информация для ставок
- В девяти из 15 последних матчах «Ноттингем Форест» забили обе команды
- В 10 из 15 последних матчах «Эвертон» забил менее 1.5 голов
- «Эвертон» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.