«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.03.2022)

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вчера, 12:17

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было очень трудно, поэтом не отдали преимущество ни одной из команд. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.33 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в победе гостей, то ее можно взять по коэффициенту 3.1, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.5

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.94. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Эвертон» в последних турах зачетные баллы не набирал. Команда сражалась с «Тоттенхэмом» и Вулверхэмптоном» и всухую уступила со счетом (0:5) и (0:1). В турнирной таблице дела у коллектива обстоят не лучшим образом, он находится на 17 строчке и лишь по дополнительным показателям опережает «Уотфорд» из зоны вылета, но при этом имеет три игры в запасе.

«Ньюкасл» после серии уверенных побед, отправился в Лондон на игру с «Челси», но на последних минутах пропустил в свои ворота и проиграл (0:1). Клуб расположился на 14 месте, имеет в активе 31 балл и может спокойно чувствовать себя на финальном отрезке сезона.

Информация для ставок

«Эвертон» проиграл четыре из пяти последних матчей

У «Ньюкасла» три победы в последних четырех встречах

Три минувших очных поединка закончились победой «Ньюкасла»

Шесть последних игр с участием «Эвертона» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет игра равных по классу команд. Сказать, что кто-то явно сильнее и будет владеть преимуществом, мы не можем. Верим в равный бой и предлагаем рискнуть ставкой на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет.