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«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.03.2022)

вчера, 12:17
Эвертон - Ньюкасл

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было очень трудно, поэтом не отдали преимущество ни одной из команд. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.33 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в победе гостей, то ее можно взять по коэффициенту 3.1, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.5

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.383.413.24
Фонбет 2.30 3.35 3.10
Мелбет 2.40 3.54 3.16
1XBET 2.38 3.58 3.16
BetBoom 2.37 3.38 3.18

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.94. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Эвертон» в последних турах зачетные баллы не набирал. Команда сражалась с «Тоттенхэмом» и Вулверхэмптоном» и всухую уступила со счетом (0:5) и (0:1). В турнирной таблице дела у коллектива обстоят не лучшим образом, он находится на 17 строчке и лишь по дополнительным показателям опережает «Уотфорд» из зоны вылета, но при этом имеет три игры в запасе.

«Ньюкасл» после серии уверенных побед, отправился в Лондон на игру с «Челси», но на последних минутах пропустил в свои ворота и проиграл (0:1). Клуб расположился на 14 месте, имеет в активе 31 балл и может спокойно чувствовать себя на финальном отрезке сезона.

Информация для ставок

  • «Эвертон» проиграл четыре из пяти последних матчей
  • У «Ньюкасла» три победы в последних четырех встречах
  • Три минувших очных поединка закончились победой «Ньюкасла»
  • Шесть последних игр с участием «Эвертона» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет игра равных по классу команд. Сказать, что кто-то явно сильнее и будет владеть преимуществом, мы не можем. Верим в равный бой и предлагаем рискнуть ставкой на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.53 1.89 2.02 1.51 2.76
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.92 2.02
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:29
Победа или ничья команды "Эвертона" в этом матче. Удачи
ffabktzvp4t7
ffabktzvp4t7
вчера в 12:46
Футбольный клуб «Эвертон» одержит победу.
59a7fqrspw9a
59a7fqrspw9a
вчера в 12:45
Футбольный клуб «Эвертон» выиграет матч.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:25
«Ириски» неудачно выступают в текущем сезоне: команда расположилась на 17 строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав всего 22 очка в 26 турах. Забито 28 голов, а пропущено 47 – боссы клубы рассчитывали явно на лучшие результаты. Несколько месяцев назад Рафу Бенитеса сменил на тренерском мостике Фрэнк Лэмпард, и уже в первом же матче под его руководством ливерпульцы разгромили дома «Брентфорд» 4:1. Однако после этого в 4 последних матчах Премьер-Лиги бело-синие потерпели все 4 поражения.... «Ньюкасл» выбрался из зоны вылета, чего так ждали поклонники клуба – сейчас идут на 14 позиции с отрывом в 9 баллов от «Бернли». В крайних 8 поединках одержано 6 побед и одна ничья – прекрасные результаты для недавнего аутсайдера! В прошлую субботу черно-белые минимально уступили «Челси» на Стэмфорд Бридж со счетом 1:0 благодаря голу Хаверца на 89-й минуте, однако смотрелись ничем не хуже лондонского гранда . Это стало возможным благодаря сильному зимнему усилению - состав команды в январе пополнили защитник из «Атлетико» Киран Триппьер, форвард «Бернли» Крис Вуд и полузащитник французского «Лиона» Бруно Гимараэш, уже приносящие пользу коллективу. Из-за травм не примут участия в предстоящей игре полузащитники Мэтт Ричи и Джамал Льюис, хавбек Айзек Хэйден и форвард Жоэлинтон..... Хозяева в кризисе, выход из которого пока не виден. Руководство сменило тренера по ходу сезона, однако нельзя сказать, что Фрэнк Лэмпард каким-то образом существенно улучшил игру. Гости, напротив, в последние 2 месяца демонстрируют хороший футбол, регулярно добывая очки. Думается, что стоит заиграть двойной исход на «сорок».
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