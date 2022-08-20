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«Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

сегодня, 01:50
Фулхэм - Брентфорд

Ставки букмекеров

«Фулхэм» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.48, ничья в игре продается за 3.40, а победа «Брентфорд» за 2.85 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.513.482.97
Лига Ставок 2.47 3.45 2.90
Мелбет 2.49 3.60 2.98
1XBET 2.49 3.60 2.98

Эксперты не ожидают изобилия голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.85, а ТБ (2.5) по 1.95.

Форма команд

«Фулхэм» после возвращения в высший дивизион, сразу же начал набирать очки. На данный момент у клуба два очка в активе. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Вулверхэмптон» (0:0).

«Брентфорд» начал сезон очень мощно, успев набрать уже четыре очка. В крайнем противостоянии в домашних стенах разгромно был обыгран один из грандов «Манчестер Юнайтед» (4:0).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Бренфорд» завершились с менее 3.5 голами
  • «Фулхэм» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • «Брентфорд» не проиграл в четырех из пяти последних матчах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.50 1.91 2.00 1.49 2.80
Лига Ставок 2.75 1.44 1.88 1.89 1.50 2.55
Мелбет 1.96 1.98
1XBET 1.96 1.98
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