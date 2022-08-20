«Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (20.08.2022)

Ставки букмекеров
«Фулхэм» с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.48, ничья в игре продается за 3.40, а победа «Брентфорд» за 2.85 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 17:00
Эксперты не ожидают изобилия голов в поединке. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.85, а ТБ (2.5) по 1.95.
Форма команд
«Фулхэм» после возвращения в высший дивизион, сразу же начал набирать очки. На данный момент у клуба два очка в активе. В крайнем противостоянии расписана «мировая» с «Вулверхэмптон» (0:0).
«Брентфорд» начал сезон очень мощно, успев набрать уже четыре очка. В крайнем противостоянии в домашних стенах разгромно был обыгран один из грандов «Манчестер Юнайтед» (4:0).
Информация для ставок
- 11 из 15 последних матчей «Бренфорд» завершились с менее 3.5 голами
- «Фулхэм» не проиграл в 10 из 15 последних матчах
- «Брентфорд» не проиграл в четырех из пяти последних матчах
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.