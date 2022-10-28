Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Фулхэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

вчера, 23:11
Фулхэм - Эвертон

Ставки букмекеров

«Фулхэм», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.33, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Эвертона» по 3.15 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.393.463.18
Лига Ставок 2.28 3.45 3.20
Мелбет 2.26 3.56 3.40
1XBET 2.26 3.56 3.40

Эксперты полагают, что команды покажут атакующий, зрелищный футбол, с множеством голевых моментов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.86, а ТМ (2.5) за 2.01 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Фулхэм» к 14 туру подходит на седьмой строчке в таблице, с набранными 18 очками. В текущем розыгрыше команда отпраздновала пять побед, трижды разошлась «миром» с соперниками и в четырех случаях уступила. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Лидсом» (3:2).

«Эвертон» после 13 сыгранных туров располагается на 12 месте чемпионата, сумев набрать к этому моменту 13 очков. В нынешней кампании клуб добыл три победы, расписал четыре «мировые», а в пяти поединках уступил. В предшествующих пяти турах взято шесть очков, благодаря двум победам, а остальные три встречи были проиграны. В крайнем противостоянии разгромно обыгран «Кристал Пэлас» (3:0).

Информация для ставок

  • «Эвертон» не выиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ
  • В 11 из 15 последних матчах в АПЛ «Фулхэм» забил менее 2.5 голов
  • Пять последних очных встреч команд завершились с более 1.5 голами

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 2.00 1.91 1.57 2.56
Лига Ставок 2.85 1.41 1.92 1.86 1.53 2.47
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.08 1.87
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 16:11
победа Фулхема
Gahi
Gahi
сегодня в 04:29
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:54
Победа хозяев и тб2
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 