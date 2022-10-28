«Фулхэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

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вчера, 23:11

Ставки букмекеров

«Фулхэм», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.33, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Эвертона» по 3.15 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды покажут атакующий, зрелищный футбол, с множеством голевых моментов. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.86, а ТМ (2.5) за 2.01 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Фулхэм» к 14 туру подходит на седьмой строчке в таблице, с набранными 18 очками. В текущем розыгрыше команда отпраздновала пять побед, трижды разошлась «миром» с соперниками и в четырех случаях уступила. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Лидсом» (3:2).

«Эвертон» после 13 сыгранных туров располагается на 12 месте чемпионата, сумев набрать к этому моменту 13 очков. В нынешней кампании клуб добыл три победы, расписал четыре «мировые», а в пяти поединках уступил. В предшествующих пяти турах взято шесть очков, благодаря двум победам, а остальные три встречи были проиграны. В крайнем противостоянии разгромно обыгран «Кристал Пэлас» (3:0).

Информация для ставок

«Эвертон» не выиграл в 10 из 15 последних матчах в АПЛ

В 11 из 15 последних матчах в АПЛ «Фулхэм» забил менее 2.5 голов

«Фулхэм» забил менее 2.5 голов Пять последних очных встреч команд завершились с более 1.5 голами

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.67 в БК Лига Ставок.