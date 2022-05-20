«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

Ставки букмекеров
С фаворитом в данной встрече букмекеры определиться не смогли. Поставить на победу «Кристал Пэласа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7 , а победу «Манчестер Юнайтед» оценили коэффициентом 2.29.
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1 : 0
завершен
22 мая 2022, 18:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по близкому коэффициенту 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Кристал Пэлас» провел перенесенную игру с «Эвертоном» и, ведя после первого тайма в два мяча, не смог сохранить победный результат и проиграл (2:3). Команда завершит турнир в нижней части таблицы, но на безопасном расстоянии от зоны вылета, на данный момент в копилке 45 зачетных баллов.
«Манчестер Юнайтед» провел не лучший сезон и завершает его, находясь на шестом месте в зоне группы Лиги Европы. Но для сохранения этого места еще необходимо набрать очки в заключительном туре. В связи с переносом матчей коллектив достаточно давно не играл и последнюю игру провел вначале месяца, где на выезде был разгромлен «Брайтоном» (0:4).
Информация для ставок
- «Кристал Пэласа» проиграл лишь раз в последних пяти поединках
- МЮ проиграл на выезде пять игр кряду
- Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5
- Четыре из семи последних матчей «Кристал Пэласа» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Гостям крайне важно не проиграть в этой встрече, чтобы не упустить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, поэтому предлагаем сделать ставку на победу МЮ с форой (0) по интересному коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.