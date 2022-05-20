«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

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20 мая 2022, 12:48

Ставки букмекеров

С фаворитом в данной встрече букмекеры определиться не смогли. Поставить на победу «Кристал Пэласа» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7 , а победу «Манчестер Юнайтед» оценили коэффициентом 2.29.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по близкому коэффициенту 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Кристал Пэлас» провел перенесенную игру с «Эвертоном» и, ведя после первого тайма в два мяча, не смог сохранить победный результат и проиграл (2:3). Команда завершит турнир в нижней части таблицы, но на безопасном расстоянии от зоны вылета, на данный момент в копилке 45 зачетных баллов.

«Манчестер Юнайтед» провел не лучший сезон и завершает его, находясь на шестом месте в зоне группы Лиги Европы. Но для сохранения этого места еще необходимо набрать очки в заключительном туре. В связи с переносом матчей коллектив достаточно давно не играл и последнюю игру провел вначале месяца, где на выезде был разгромлен «Брайтоном» (0:4).

Информация для ставок

«Кристал Пэласа» проиграл лишь раз в последних пяти поединках

МЮ проиграл на выезде пять игр кряду

проиграл на выезде пять игр кряду Три из четырех минувших очных встречи завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из семи последних матчей «Кристал Пэласа» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз