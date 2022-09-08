«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

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вчера, 21:20

Ставки букмекеров

«Лестер», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.44, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Астон Виллы» по 2.95 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды сыграют открыто и порадуют нас результативным исходом поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.86, а ТМ (2.5) за 2.01 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Лестер» к седьмому туру подходит в статусе главного аутсайдера турнира, клуб ни разу не выиграл и смог лишь расписать «мировую» в первом туре с «Брентфорд» (2:2). Результаты и игра команды катастрофически плохи. Футболистам и тренерскому штабу нужно срочно исправлять ситуацию и набирать очки, цепляясь за каждую возможность. В крайнем противостоянии допущено разгромное поражение от «Брайтона» (5:2). Предстоящий матч с «Астон Виллой» хороший шанс встать на правильный курс и начать счет своим победам.

«Астон Вилла» не далеко ушла от «Лестера». Клуб располагается на 17 месте, с набранными четырьмя очками. На счету команды по одной победе и ничьей, четыре матча, в свою очередь, проиграны. Руководство «Астон Виллы» в межсезонье инвестировало большие денежные средства и явно ожидает, что вложенные деньги были потрачены не в пустую. Команде нужно срочно приходить в себя и стараться брать очки в каждом следующем матче. Крайнее противостояние, с одним из грандов АПЛ , «Манчестер Сити» завершилось равенством (1:1).

Информация для ставок

В 11 из 15 последних матчах «Лестера» забили обе команды

Восемь из 15 последних матчей «Астон Виллы» завершились с более 2.5 голами

В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лестер» не проиграет с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.