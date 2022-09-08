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«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

вчера, 21:20
Лестер - Астон Вилла

Ставки букмекеров

«Лестер», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.44, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Астон Виллы» по 2.95 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.513.512.95
Лига Ставок 2.50 3.45 2.85
Мелбет 2.45 3.66 2.99
1XBET 2.45 3.66 2.99

Эксперты полагают, что команды сыграют открыто и порадуют нас результативным исходом поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.86, а ТМ (2.5) за 2.01 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Лестер» к седьмому туру подходит в статусе главного аутсайдера турнира, клуб ни разу не выиграл и смог лишь расписать «мировую» в первом туре с «Брентфорд» (2:2). Результаты и игра команды катастрофически плохи. Футболистам и тренерскому штабу нужно срочно исправлять ситуацию и набирать очки, цепляясь за каждую возможность. В крайнем противостоянии допущено разгромное поражение от «Брайтона» (5:2). Предстоящий матч с «Астон Виллой» хороший шанс встать на правильный курс и начать счет своим победам.

«Астон Вилла» не далеко ушла от «Лестера». Клуб располагается на 17 месте, с набранными четырьмя очками. На счету команды по одной победе и ничьей, четыре матча, в свою очередь, проиграны. Руководство «Астон Виллы» в межсезонье инвестировало большие денежные средства и явно ожидает, что вложенные деньги были потрачены не в пустую. Команде нужно срочно приходить в себя и стараться брать очки в каждом следующем матче. Крайнее противостояние, с одним из грандов АПЛ, «Манчестер Сити» завершилось равенством (1:1).

Информация для ставок

  • В 11 из 15 последних матчах «Лестера» забили обе команды
  • Восемь из 15 последних матчей «Астон Виллы» завершились с более 2.5 голами
  • В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание текущее положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Лестер» не проиграет с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.42 2.03 1.88 1.59 2.51
Лига Ставок 2.00 1.78 1.59 2.31
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
Все комментарии
d6v4edz4fzma
d6v4edz4fzma
вчера в 21:21
Фаворит матча «Лестер»
Гость
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