«Лестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (05.03.2022)

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вчера, 13:42

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров у «Лестера Сити» имеет больше шансов на успех в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет. Взять неожиданную победу «Лидса» предлагают по коэффициенту 4.1. В случае ничейного результата порадует коэффициент 4.15.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.52. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.5. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Лестер Сити» в последнем туре чемпионата побывал в гостях у «Бернли», где без проблем одержал сухую победу со счетом (2:0). Чуть ранее команда приняла участием в плей-офф раунде Лиги конференций, где без проблем по сумме двух матчей прошла датский «Раннерс» (4:1) и (3:1).

«Лидс» победами в последних матчах своих болельщиков не радовал, проиграв по очереди топ-клубам страны. С «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» были зафиксированы разгромы (0:4) и (0:6), а с «Манчестер Юнайтед» счет на табло (2:4). После 26 игр коллектив с 23 очками расположился на 16 месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Лестер Сити» выиграл три из четырех последних матчей

Безвыигрышная серия «Лидса» составляет шесть поединков (пять поражения и ничья)

Четыре из пяти последних игр с участием «Лестера Сити» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. Несмотря на результаты гостей, у них неплохая атака, которая в каждом матче способна создавать опасность у ворот соперника. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.61.