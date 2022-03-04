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«Лестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (05.03.2022)

вчера, 13:42
Лестер Сити - Лидс

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров у «Лестера Сити» имеет больше шансов на успех в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет. Взять неожиданную победу «Лидса» предлагают по коэффициенту 4.1. В случае ничейного результата порадует коэффициент 4.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.824.274.15
Фонбет 1.78 4.15 4.05
BetBoom 1.80 4.22 4.17

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.52. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.5. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.61.

Форма команд

«Лестер Сити» в последнем туре чемпионата побывал в гостях у «Бернли», где без проблем одержал сухую победу со счетом (2:0). Чуть ранее команда приняла участием в плей-офф раунде Лиги конференций, где без проблем по сумме двух матчей прошла датский «Раннерс» (4:1) и (3:1).

«Лидс» победами в последних матчах своих болельщиков не радовал, проиграв по очереди топ-клубам страны. С «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» были зафиксированы разгромы (0:4) и (0:6), а с «Манчестер Юнайтед» счет на табло (2:4). После 26 игр коллектив с 23 очками расположился на 16 месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Лестер Сити» выиграл три из четырех последних матчей
  • Безвыигрышная серия «Лидса» составляет шесть поединков (пять поражения и ничья)
  • Четыре из пяти последних игр с участием «Лестера Сити» закончились результатом ТБ 2.5
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Вполне вероятно, что нас ожидает открытый футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. Несмотря на результаты гостей, у них неплохая атака, которая в каждом матче способна создавать опасность у ворот соперника. Верим в обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.61.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.58 1.23 2.65 1.53 2.08 1.84
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:32
Победа команды "Лестер Сити" с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:08
Лестер в текущем сезоне выполняет роль самого обыкновенного середняка в "АПЛ" ну и на финишную прямую чемпионата они выходят пожалуй что с целью не самой масштабной, а просто попасть в топ-10. Варди продолжает заправлять атаками этого коллектива, и продолжает находиться достаточно высоко в списке бомбардиров чемпионата, сейчас у него уже 10 забитых мячей имеется. И предстоящей поединок неплохая возможность для Джейми свой бомбардирский счет пополнить еще, ведь оборона у Лидса просто ужасная. В целом же, атака у Лестера достаточно активная. Вот собственно жду от "лис" яркой атакующей игры и в предстоящем матче, где соперник у них с очень дырявой обороной.... Лидс сейчас один из главных претендентов на вылет в дивизион ниже и есть высокая вероятность того, что эта невеселая серия у "павлинов" продлиться и после этого матча тоже... Пожалуй что стоит обратить внимания тут на ставку связанную с результативностью Лестера. Что касается исхода этого матча, тут вопросы могут быть, так как Лидс иногда ввязывается в голевые перестрелки, и не так давно 3:3 с Астон Виллай сыграли. Вот собственно и получается то, что куда надежнее выглядит тут ставка связанная с очередным провалом в обороне Лидса. Моя ставка: ТБ(1,5) на Лестер.
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