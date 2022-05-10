«Лестер Сити» – «Норвич Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги  (11.05.2022)

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сегодня, 01:10

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является «Лестер Сити». Коэффициент его на победу составляет 1.5. На неожиданный успех «Норвича» дают коэффициент 7, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 4.88.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.35. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Лестер Сити» в минувший четверг побывал в Риме, где проиграв (0:1) местной «Роме» покинул Лигу конференций на стадии полуфиналов. Далее команда уже в рамках национального чемпионата сражалась с «Эвертоном», который ведет отчаянную борьбу за выживание и уступила ему со счетом (1:2).

«Норвич Сити» прощается с высшим дивизионом, доигрывая здесь последние встречи. Команда находится на самом дне турнирной таблицы и спастись уже не сможет. В последних матчах были зафиксированы сухие поражения от «Вест Хэма», «Астон Виллы» и «Ньюкасла» (0:4), (0:2) и (0:3) соответственно.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Лестера» насчитывает семь поединков (три ничьих и четыре поражения)

«Норвич» проиграл четыре матча кряду

Минувшая очная встреча закончились победой «Лестера» (2:1)

«Норвич» забил всего два гола в последних шести играх

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут владеть хозяева. «Лисы» давно не побеждали и желают прервать негативную серию в поединке с самым слабым соперником. Сделать ставку на победу «Лестера» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.