«Лидс» -«Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (30.08.2022)

1661803820

вчера, 23:10

Ставки букмекеров

«Лидс» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.17, ничья в игре продается за 3.65, а победа «Эвертон» за 3.30 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.85, а ТМ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Лидс» по состоянию на сегодня располагается на пятом месте чемпионата. Клуб набрал семь очков, одержав две победы и по разу сыграв вничью и уступив. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Брайтон» (1:0).

«Эвертон» начинает сезон очень слабо. К пятому туру команда набрала всего два очка и располагается на 18 месте. Клуб расписал две «мировые» и дважды уступил. В крайнем противостоянии с «Брентфорд» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

В шести из 10 последних выездных матчах «Эвертон» забили обе команды

В девяти из 15 последних матчах в АПЛ «Лидс» забил менее 1.5 голов

«Лидс» забил менее 1.5 голов В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эвертон» не проиграет с коэффициентом 1.74 в БК Лига Ставок.