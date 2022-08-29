Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Лидс» -«Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (30.08.2022)

вчера, 23:10
Лидс - Эвертон

Ставки букмекеров

«Лидс» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.17, ничья в игре продается за 3.65, а победа «Эвертон» за 3.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.183.673.45

Аналитики ожидают, что исход матча будет результативным. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.85, а ТМ (2.5) по 2.01.

Форма команд

«Лидс» по состоянию на сегодня располагается на пятом месте чемпионата. Клуб набрал семь очков, одержав две победы и по разу сыграв вничью и уступив. В крайнем противостоянии положительный результат отдан «Брайтон» (1:0).

«Эвертон» начинает сезон очень слабо. К пятому туру команда набрала всего два очка и располагается на 18 месте. Клуб расписал две «мировые» и дважды уступил. В крайнем противостоянии с «Брентфорд» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

  • В шести из 10 последних выездных матчах «Эвертон» забили обе команды
  • В девяти из 15 последних матчах в АПЛ «Лидс» забил менее 1.5 голов
  • В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Эвертон» не проиграет с коэффициентом 1.74 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.02 1.43 2.03 1.88 1.60 2.48
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:20
Победа гостей и тб 2,5
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 