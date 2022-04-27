«Лидс» – «Манчестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер лиги (30.04.2022)

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сегодня, 02:10

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются «горожане». Взять их победу с форой (-1.5) в гостевом поединке можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет. В случае неожиданного успеха хозяев игроков порадует коэффициент 9.3. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 5.85.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.5. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 2.65. Взять обмен голами можно за 1.86.

Форма команд

«Лидс» не проигрывает длительное время и радует болельщиков позитивными результатами и набранными зачетными баллами. В последних турах удалось оформить четыре пункта, благодаря разгромной победе над «Уотфордом» (3:0), а также нулевой ничьей с «Кристал Пэласом». После 33 игр команда расположилась на 16 месте в турнирной таблице с 34 очками в активе.

«Манчестер Сити» провел поединок в рамках полуфинала Лиги чемпионов, где на своем поле принял мадридский «Реал». Игра была насыщенна опасными атаками, забитыми голами и порадовал любителей футбола итоговым результатом (4:3). В АПЛ «бело-голубые» проблем с набором очков также не имеют, в минувших турах разгромив «Уотфорд» и «Брайтон» (5:1) и (3:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лидса» насчитывает пять игр (три победы и две ничьих)

«Сити» не проигрывает в гостях в 13 поединках подряд

Четыре из пяти последних очных встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 «Лидс» пропускает дома в девяти матчах кряду

Прогноз

Оба коллектива желают победить и порадовать своих болельщиков. Скорее всего, нас ожидает открытая и атакующая игра, ждем обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.86.