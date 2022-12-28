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«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2022)

вчера, 14:38
Ливерпуль

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» считается фаворитом этого матча. Победа хозяев поля продается букмекерами по коэффициенту 1.29. Вероятность ничьи оценивается в 5.90, а победу «Лестера» можно сыграть по котировке 10.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.316.109.60
1XBET 1.30 6.45 10.50

В то же время аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу в этом поединке. Ставки на ТБ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.47, ТМ(2.5) – 2.70.

Форма команд

«Ливерпуль» в первом матче АПЛ после паузы победил в гостях «Астон Виллу» (3:1). Этим матчем «красные» продлили победную серию до трех поединков чемпионата Англии, где подопечные Юргена Клоппа базируются на шестом месте рейтинга.

При этом «Ливерпуль» досрочно завершил выступления в Кубке английской лиги. На стадии 1/8 финала команда уступила в гостях «Манчестер Сити» (2:3).

«Лестер» в стартовом матче после возобновления чемпионата принимал на своем поле «Ньюкасл». В этой игре подопечные Брендана Роджерса зафиксировали крупное поражение (0:3), которые стало для «лис» девятым в текущем созыве АПЛ. Выделим, что на данный момент «Лестер» занимает 13-е место турнирной таблицы, проведя пять победных встреч в лиге.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» сыграл на ТБ(3,5) гола в 4 прошлых матчах
  • Ставка ТБ(2.5) гола в прошла в 3 из предыдущих 4 матчей «Лестера»
  • Команды сыграли на ТБ(2.5) гол в 3 из последних 4 очных матчей на поле «Ливерпуля»

Прогноз

«Ливерпуль» и «Лестер» стабильно устраивают результативные игры в очных противостояниях. Поэтому, рекомендуем поставить на ТБ(3) гола по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.44 2.30 1.67
1XBET 2.69 1.42
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:11
Победа команды Ливерпуля с форой (-1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:09
Ливеру по зарез нужны очки и думаю, что они заберут все три...
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