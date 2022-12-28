«Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» считается фаворитом этого матча. Победа хозяев поля продается букмекерами по коэффициенту 1.29. Вероятность ничьи оценивается в 5.90, а победу «Лестера» можно сыграть по котировке 10.00.

В то же время аналитики букмекерской компании Лига Ставок отдают предпочтение результативному исходу в этом поединке. Ставки на ТБ (2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.47, ТМ(2.5) – 2.70.

Форма команд

«Ливерпуль» в первом матче АПЛ после паузы победил в гостях «Астон Виллу» (3:1). Этим матчем «красные» продлили победную серию до трех поединков чемпионата Англии, где подопечные Юргена Клоппа базируются на шестом месте рейтинга.

При этом «Ливерпуль» досрочно завершил выступления в Кубке английской лиги. На стадии 1/8 финала команда уступила в гостях «Манчестер Сити» (2:3).

«Лестер» в стартовом матче после возобновления чемпионата принимал на своем поле «Ньюкасл». В этой игре подопечные Брендана Роджерса зафиксировали крупное поражение (0:3), которые стало для «лис» девятым в текущем созыве АПЛ . Выделим, что на данный момент «Лестер» занимает 13-е место турнирной таблицы, проведя пять победных встреч в лиге.

Информация для ставок

«Ливерпуль» сыграл на ТБ (3,5) гола в 4 прошлых матчах

(3,5) гола в 4 прошлых матчах Ставка ТБ (2.5) гола в прошла в 3 из предыдущих 4 матчей «Лестера»

(2.5) гола в прошла в 3 из предыдущих 4 матчей «Лестера» Команды сыграли на ТБ (2.5) гол в 3 из последних 4 очных матчей на поле «Ливерпуля»

Прогноз