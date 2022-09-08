«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

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вчера, 21:24

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» идет уверенным фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.30, ничья в игре котируется по 6.00, а победа «Велверхэмптона» по 10.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают большого количества забитых голов в субботнем поединке. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.53, а ТМ (2.5) за 2.60 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ливерпуль» к седьмому туру подходит на седьмой строчке в таблице, имея в активе девять очков. Команда испытывает некий игровой кризис, о чем говорят последние результаты. В последних пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а в одном поединке допущено поражение. Седьмое место явно не удовлетворяет команду, поэтому можем ожидать агрессивной и атакующей игры от подопечных Ю. Клоппа. В крайнем противостоянии расписана нулевая ничья с «Эвертоном».

«Вулверхэмптон» в текущем сезоне не может найти свою игру. Команда располагается на 14 месте в чемпионате, сумев набрать шесть очков. В предшествующих пяти турах по матчу выиграно и проиграно, а в трех поединках расписана «мировая». В крайнем противостоянии добыта первая победа в сезоне, минимально обыгран «Саутгемптон» (1:0).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Ливерпуля» завершились с более 2.5 голами

«Вулверхэмптон» не выиграл в 11 из 15 последних матчах

«Ливерпуль» выиграл в пяти последних очных встречах

В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, текущее турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Ливерпуля» с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.