«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

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20 мая 2022, 23:36

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определиться без явных проблем. Загрузить на хозяев с форой (-1.5) предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. В случае победы «волков» зайдет приятный коэффициент 19. Ничью можно выбрать по коэффициенту 8.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 за 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.21. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.23.

Форма команд

«Ливерпуль» отчаянно борется за чемпионство. Команда отстает в таблице орт «Сити» лишь на один балл и вынуждена рассчитывать не только на свою победу в последнем туре. Чуть ранее коллектив принял участие в финале кубка Англии, где лишь в серии послематчевых пенальти удалось завоевать долгожданный трофей, в основное время была зафиксирована ничья (0:0).

«Вулверхэмптон» не смог пробиться в еврокубки и завершит сезон, скорее всего, на восьмом месте. Клуб очень много очков потерял на финише, о чем свидетельствует беспроигрышная серия, длящаяся см первых чисел апреля. В последних матчах «волки» расписали ничью с «Норвичем» (1:1), а также разгромно сгорели «Сити» (1:5).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 17 матчей

«Вулверхэмптон» не может выиграть шесть встреч кряду

Четыре из пяти минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних игр «Вулверхэмптона» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим игру, в которой «Ливерпулю» без вариантов необходимо побеждать. Верим, что команда без проблем оформит нужный результат, забив несколько мячей, поэтому предлагаем сделать ставку на ИТБ 2.5 «Ливерпуля» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.