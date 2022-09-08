«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (10.09.2022)

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вчера, 21:34

Ставки букмекеров

«Манчестер Сити», по мнению букмекеров, идет очевидным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.38, ничья в игре продается за 5.40, а победа «Тоттенхэма» за 7.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают, что в матче будет настоящая голевая феерия. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.50, а ТМ (2.5) за 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Манчестер Сити», привычно для себя, идет в группе лидеров, занимая второе место в таблице и имея в активе 14 очков, отставая от лидера всего на один пункт. Результаты команды также не вызывают вопросов. Четыре матча выиграно и два сыграно вничью. Стоит отметить, что по состоянию на сегодня «горожане» забили больше всех голов в лиге (20). Крайнее противостояние против «Астон Виллы» завершилось с равным счетом (1:1).

«Тоттенхэм» проведя мощную летную подготовку, сейчас пожинает плоды. Клуб имеет аналогичную статистику, как и «Сити», четыре победы и две ничьи. А. Конте вкладывает в команду очень много сил и знаний, взамен получая отличные результаты. В крайне противостоянии верх взят над «Фулхэмом» (2:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Манчестер Сити» завершились с более 3.5 голами

В 13 из 15 последних матчах «Тоттенхэм» пропустил менее 1.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Учитывая форму команд, их текущее положение в таблице, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+2) «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.