«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на английской Премьер-лиги (12.03.2022)

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вчера, 23:36

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом не определились, но отдают минимальное предпочтение «красным дьяволам». На победу МЮ линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Поверить в успех «Тоттенхэма» любой игрок может по коэффициенту 4.45. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.66.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.71, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» несмотря на более-менее успешные выступления на родном стадионе, выиграть уже не может на протяжении трех встреч. В последнем туре команда была разгромлена в дерби «Манчестер Сити» (1:4), а немного ранее расписала ничьи с «Уотфрдом» (0:0) в АПЛ и с «Атлетико» (1:1) в ЛЧ .

«Тотенхэм» несколько дней назад катком проехал по «Эвертону», не оставив шансов, счет (5:0). Победа в этом поединке и в предыдущем с «Лидсом» (4:0) позволила коллективу вплотную приблизиться к зоне еврокубков и занять седьмое место с 45 очками в копилке.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома в шести матчах подряд (без учета дополнительного времени)

«Тоттенхэм» потерпел в гостях три поражения в последних пяти встречах (с учетом дополнительного времени)

Два минувших очных поединка завершились победой МЮ (3:1) и (3:0)

(3:1) и (3:0) Четыре последние игры «Тоттенхэма» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой встрече нас ждет футбол высокого уровня. Футболисты обеих команд обладают необходимыми качествами для организации голевых моментов и оформления голов в ворота друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.