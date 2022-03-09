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«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз на английской Премьер-лиги (12.03.2022)

вчера, 23:36
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом не определились, но отдают минимальное предпочтение «красным дьяволам». На победу МЮ линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Поверить в успех «Тоттенхэма» любой игрок может по коэффициенту 4.45. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.66.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.133.653.59
Фонбет 2.10 3.50 3.40
Мелбет 2.14 3.74 3.52
1XBET 2.14 3.74 3.52
BetBoom 2.15 3.65 3.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.71, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» несмотря на более-менее успешные выступления на родном стадионе, выиграть уже не может на протяжении трех встреч. В последнем туре команда была разгромлена в дерби «Манчестер Сити» (1:4), а немного ранее расписала ничьи с «Уотфрдом» (0:0) в АПЛ и с «Атлетико» (1:1) в ЛЧ.

«Тотенхэм» несколько дней назад катком проехал по «Эвертону», не оставив шансов, счет (5:0). Победа в этом поединке и в предыдущем с «Лидсом» (4:0) позволила коллективу вплотную приблизиться к зоне еврокубков и занять седьмое место с 45 очками в копилке.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома в шести матчах подряд (без учета дополнительного времени)
  • «Тоттенхэм» потерпел в гостях три поражения в последних пяти встречах (с учетом дополнительного времени)
  • Два минувших очных поединка завершились победой МЮ (3:1) и (3:0)
  • Четыре последние игры «Тоттенхэма» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой встрече нас ждет футбол высокого уровня. Футболисты обеих команд обладают необходимыми качествами для организации голевых моментов и оформления голов в ворота друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.37 1.36 2.16 1.77 1.70 2.27
Фонбет 2.10 1.73
Мелбет 2.19 1.79
1XBET 2.19 1.79
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:10
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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