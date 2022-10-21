«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (22.10.2022)

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вчера, 21:46

Ставки букмекеров

«Ливерпуль», со значительным перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.28, ничья в игре продается за 6.30, а победа «Ноттингем Фореста» за 10.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что в субботу команды порадуют фанатов зрелищным, результативным футболом. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.51, а ТМ (2.5) по 2.65 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ноттингем Форест» к 13 туру располагается на 20 месте и имеет в активе шесть очков. После больших денежных вливаний этим летом, руководство клуба ожидало, явно, других результатов. На сегодня же на счету команды один выигрыш, три ничьих и семь поражений. В предшествующих пяти турах, в трех случаях очков не было взято и расписано две «мировые». В крайнем противостоянии с «Брайтоном» победителя не выявили (0:0).

«Ливерпуль» после сыгранных 12 туров занимает седьмую сточку в таблице, сумев набрать 16 очков. В текущем розыгрыше «красные» по четыре раза одержали победы и сыграли вничью, а в двух матчах уступили. В последних пяти турах два поединка выиграно, в двух все завершилось равенством и в одном допущено поражение. В крайнем противостоянии верх взят над «Вест Хэмом» (1:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

В девяти из 10 последних домашних матчах «Ноттингем Фореста» забили обе команды

«Ноттингем Форест» не выиграл в девяти из 10 последних матчах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и текущее положение в таблице, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.92 в БК Лига Ставок.