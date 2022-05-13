«Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (16.05.2022)

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вчера, 16:51

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 4.1 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 1.86, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.83. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» комфортно чувствует себя на 14 месте в турнирной таблице и уже готовится к новому сезону, который может стать переломным в истории клуба. В последних турах команда не забивала голов и не набирала очков, уступив сначала «Ливерпулю» (0:1), а затем и «Манчестеру Сити» (0:5).

«Арсенал» вчера сразился в лондонском дерби с «Тоттенхэмом» и разгромно проиграл (0:3). Не последнюю роль в негативном результате сыграла красная карточка, полученная в первом тайме. Теперь после 36 туров коллектив лишь на один балл опережает соперников в борьбе за путевку в ЛЧ и больше не имеет права на ошибку.

Информация для ставок

«Ньюкасл» выиграл четыре из шести последних матчей

У «Арсенал» лишь одно поражение в последних семи играх

Две минувшие очные встречи завершились победой «Арсенала» с одинаковым счетом (2:0)

Четыре последних поединка «Ньюкасла» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Арсеналу» в этой игре нужна исключительно победа. Верим, что «канониры» отдадут все силы и добудут три очка. Рекомендуем поставить на победу гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.86.