«Ньюкасл» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

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вчера, 18:00

Ставки букмекеров

«Ньюкасл» считается фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.33. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а победа «Челси» играется по котировке 3.15.

Букмекерская контора Лига Ставок также выставила такую линию на голы: ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.95, а ТМ(2,5) идет по котировке 1.91.

Форма команд

«Ньюкасл» успешен в текущем сезоне АПЛ . Заработав 27 очков за 14 сыгранных туров, команда обосновалась на третьем месте турнирной таблицы. К предстоящей встрече «сороки» подходят на серии из четырех побед в лиге, где команда обыграла «Эвертон» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1), «Астон Виллу» (4:0) и «Саутгемптон» (4:1).

Отметим, что футболисты «Ньюкасла» также пробились в 1/8 финала Кубка Английской Лиги, где команда одолела «Кристал Пэлас» по итогам серии пенальти.

«Челси» угодил в кризис. По итогам двух последних туров АПЛ команда проиграла «Брайтону» (1:4) и «Арсеналу» (0:1), опустившись на седьмое место в турнирной таблице. Прежде «аристократы» поочередно разделили очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Брентфордом» (0:0).

Также футболисты «Челси» досрочно вылетели из Кубка Английской лиги, где они проиграли «Манчестер Сити» (0:2).

Информация для ставок

«Ньюкасл» не проигрывал в 10 прошлых матчах всех турниров

«Челси» побеждал в 4 предыдущих матчах против «Ньюкасла»

«Челси» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 гостевых матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Ньюкасл» и «Челси» смогут провести результативный матч. Предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.