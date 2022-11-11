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«Ньюкасл» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (12.11.2022)

вчера, 18:00
Ньюкасл

Ставки букмекеров

«Ньюкасл» считается фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 2.33. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а победа «Челси» играется по котировке 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.373.553.15
Лига Ставок 2.35 3.35 3.15
Мелбет 2.29 3.50 3.38
1XBET 2.31 3.52 3.32

Букмекерская контора Лига Ставок также выставила такую линию на голы: ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.95, а ТМ(2,5) идет по котировке 1.91.

Форма команд

«Ньюкасл» успешен в текущем сезоне АПЛ. Заработав 27 очков за 14 сыгранных туров, команда обосновалась на третьем месте турнирной таблицы. К предстоящей встрече «сороки» подходят на серии из четырех побед в лиге, где команда обыграла «Эвертон» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1), «Астон Виллу» (4:0) и «Саутгемптон» (4:1).

Отметим, что футболисты «Ньюкасла» также пробились в 1/8 финала Кубка Английской Лиги, где команда одолела «Кристал Пэлас» по итогам серии пенальти.

«Челси» угодил в кризис. По итогам двух последних туров АПЛ команда проиграла «Брайтону» (1:4) и «Арсеналу» (0:1), опустившись на седьмое место в турнирной таблице. Прежде «аристократы» поочередно разделили очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Брентфордом» (0:0).

Также футболисты «Челси» досрочно вылетели из Кубка Английской лиги, где они проиграли «Манчестер Сити» (0:2).

Информация для ставок

  • «Ньюкасл» не проигрывал в 10 прошлых матчах всех турниров
  • «Челси» побеждал в 4 предыдущих матчах против «Ньюкасла»
  • «Челси» забивал и пропускал голы в 2 из последних 3 гостевых матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Ньюкасл» и «Челси» смогут провести результативный матч. Предлагаем поставить на «обе команды забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.95 1.95 1.52 2.68
Лига Ставок 2.60 1.48 1.82 1.96 1.45 2.70
Мелбет 1.92 2.03
1XBET 1.92 2.03
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