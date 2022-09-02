«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

Ставки букмекеров
«Ньюкасл» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.10, а победа «Кристал Пэлас» по 3.75 в БК Лига Ставок.
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сегодня, 17:00
Аналитики предполагают, что исход поединка будет низовым. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.77, а ТБ (2.5) за 2.12 в БК Лига Ставок.
Форма команд
«Ньюкасл» после сыгранных пяти туров располагается на 12 строчке в таблице, имея в активе шесть очков. В нынешнем розыгрыше команда расписала три «мировые», а также по разу выиграла и проиграла. Это явно не те результаты, которых ожидает новое руководство клуба после больших денежных вливаний. В крайнем противостоянии положительный результат был отдан «Ливерпуль» (2:1).
«Кристал Пэлас» по состоянию на сегодня занимает 13 позицию, сумев набрать пять очков. По итогам пяти туров команда по два раза сыграла вничью и проиграла, а в одном матче одержала победу. В крайнем противостоянии с «Брентфорд» победителя выявить не смогли (1:1).
Информация для ставок
- «Ньюкасл» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
- В 11 из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забили обе команды
- В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов
- В восьми из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забил более 1.5 голов
Прогноз
Учитывая турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТБ (1.5) с коэффициентом 1.36 в БК Лига Ставок.