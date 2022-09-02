«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

1662150389

вчера, 23:26

Ставки букмекеров

«Ньюкасл» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.10, ничья в игре котируется по 3.10, а победа «Кристал Пэлас» по 3.75 в БК Лига Ставок.

Аналитики предполагают, что исход поединка будет низовым. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.77, а ТБ (2.5) за 2.12 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ньюкасл» после сыгранных пяти туров располагается на 12 строчке в таблице, имея в активе шесть очков. В нынешнем розыгрыше команда расписала три «мировые», а также по разу выиграла и проиграла. Это явно не те результаты, которых ожидает новое руководство клуба после больших денежных вливаний. В крайнем противостоянии положительный результат был отдан «Ливерпуль» (2:1).

«Кристал Пэлас» по состоянию на сегодня занимает 13 позицию, сумев набрать пять очков. По итогам пяти туров команда по два раза сыграла вничью и проиграла, а в одном матче одержала победу. В крайнем противостоянии с «Брентфорд» победителя выявить не смогли (1:1).

Информация для ставок

«Ньюкасл» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

В 11 из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забили обе команды

В пяти последних очных встречах команды забили менее 3.5 голов

В восьми из 15 последних матчах «Кристал Пэлас» забил более 1.5 голов

Прогноз