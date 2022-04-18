«Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (20.04.2022)

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вчера, 23:11

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров «Ньюкасл» не имеет преимущества в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Фонбет. Взять победу «Кристал Пэлас» предлагают по коэффициенту 3.2. В случае ничейного результата порадует коэффициент 3.35.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.2. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» прервал свою проигрышную серию и дважды победил в последних матчах. Повержены крепкие середняки чемпионата «Вулверхэмптон» и «Лестер Сити» со счетом (1:0) и (2:1) соответственно. В таблице коллектив расположился на ступеньку ниже нынешнего соперника и уступает ему только по дополнительным показателям.

«Кристал Пэлас» расположился на 13 месте с 37 очками, но имеет одну игру в запасе. В минувшем туре клуб впервые за длительное время проиграл, тем самым завершил свою красивую беспроигрышную серию, которая насчитывала семь игр. Также команда приняла участие в кубке страны, где в рамках полуфинального поединка уступила «Челси» (0:2).

Информация для ставок

«Ньюкасл» выиграл пять последних домашних матчей

У «Кристал Пэласа» лишь два поражения в последних девяти играх

Девять из десяти минувших очных поединков закончились результатом ТМ 2.5

Пять из шести последних встреч «Кристал Пэласа» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ожидать открытого футбола с большим количеством обоюдных опасных атак здесь не стоит. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 голов в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.65.