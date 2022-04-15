«Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.04.2022)

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вчера, 15:42

Ставки букмекеров

При определении фаворита встречи у букмекеров возникли проблемы, и они выставили близкие по значению котировки. Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.3. В случае победы «Лестера» зайдет коэффициент 3.34. В ничью можно поверить по коэффициенту 3.33.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.9. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) дают за такой же коэффициент 1.89. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» в последнем туре оказался сильнее «Вулверхэмптона», в непростом сражении счет на табло зафиксировал результат (1:0). Эта победа позволила прервать длившуюся с середины марта проигрышную серию, которая насчитывала три поединка. На данном этапе сезона коллектив после 31 встречи занимает 15 место в турнирной таблице с комфортным отрывом от зоны вылета в 11 очков.

«Лестер Сити» вчера принял участие в четвертьфинале Лиги конференций и на выезде расправился с ПСВ (2:1). Команда продлила свою серию без поражений, чем безусловно порадовала своих болельщиков. Чуть ранее в чемпионате «лисы» обыграли «Кристал Пэлас» (2:1), а также расписали ничью (1:1) с МЮ .

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл три из четырех последних поединков

Беспроигрышная серия «Лестера» насчитывает пять матчей (три победы и две ничьих)

Пять минувших очных встречи закончились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних игр «Лестера» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке нет явного фаворита, и кажется, что преимущество все же будет распределено равномерно. Вполне возможно, что победитель не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.33 можно в букмекерской конторе Фонбет.