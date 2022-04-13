«Саутгемптон» – «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер лиги (16.04.2022)

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вчера, 15:38

Ставки букмекеров

Конечно же, фаворитом этой встречи являются «канониры». Взять их победу в гостевом поединке можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет. В случае неожиданного успеха хозяев игроков порадует коэффициент 4. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.78.

Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.87. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 19. Взять обмен голами можно за 1.8.

Форма команд

«Саутгемптон» в минувшем туре принимал другую лондонскую команду на своем поле. В гости пожаловал «Челси». Навязать борьбу гранду абсолютно не получилось, и коллектив был безжалостно разгромлен со счетом (0:6). После 31 поединка клуб занимает 14 место в таблице с отрывом от зоны вылета в 12 очков.

«Арсенал» отлично играл до марта месяца, но затем началась полоса неудач, в течение которой клуб потерпел поражения в чемпионате страны от «Брайтона» (1:2) и «Кристал Пэласа» (0:3) и был вынужден опуститься в турнирной таблице на пятое место. На данный момент команда имеет в копилке 54 очка с разницей мячей (45:36).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Саутгемптона» насчитывает шесть встреч (пять поражений и ничья)

«Арсенал» проиграл три из пяти последних игр

Два минувших очных поединка закончились победой «Арсенала»

Четыре из пяти последних матчей «Саутгемптона» завершились результатом «обе забьют», четыре из шести «Арсенала» — «обе забьют – нет»

Прогноз

Оба коллектива желают победить и порадовать своих болельщиков. Скорее всего, нас ожидает открытая и атакующая игра, ждем обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.