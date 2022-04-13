«Саутгемптон» – «Арсенал». Прогноз на матч английской Премьер лиги (16.04.2022)

Ставки букмекеров
Конечно же, фаворитом этой встречи являются «канониры». Взять их победу в гостевом поединке можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Фонбет. В случае неожиданного успеха хозяев игроков порадует коэффициент 4. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.78.
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16 апреля 2022, 17:00
суббота
Тотал больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.87. Выбрать тотал меньше 2.5 предлагают по коэффициенту 19. Взять обмен голами можно за 1.8.
Форма команд
«Саутгемптон» в минувшем туре принимал другую лондонскую команду на своем поле. В гости пожаловал «Челси». Навязать борьбу гранду абсолютно не получилось, и коллектив был безжалостно разгромлен со счетом (0:6). После 31 поединка клуб занимает 14 место в таблице с отрывом от зоны вылета в 12 очков.
«Арсенал» отлично играл до марта месяца, но затем началась полоса неудач, в течение которой клуб потерпел поражения в чемпионате страны от «Брайтона» (1:2) и «Кристал Пэласа» (0:3) и был вынужден опуститься в турнирной таблице на пятое место. На данный момент команда имеет в копилке 54 очка с разницей мячей (45:36).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Саутгемптона» насчитывает шесть встреч (пять поражений и ничья)
- «Арсенал» проиграл три из пяти последних игр
- Два минувших очных поединка закончились победой «Арсенала»
- Четыре из пяти последних матчей «Саутгемптона» завершились результатом «обе забьют», четыре из шести «Арсенала» — «обе забьют – нет»
Прогноз
Оба коллектива желают победить и порадовать своих болельщиков. Скорее всего, нас ожидает открытая и атакующая игра, ждем обмен голами и предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.