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«Саутгемптон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

вчера, 00:36
Саутгемптон - Эвертон

Ставки букмекеров

«Саутгемптон», с небольшой разницей, идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.21, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Эвертона» по 3.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.243.423.53
Лига Ставок 2.32 3.25 3.10
Мелбет 2.37 3.39 3.19
1XBET 2.29 3.52 3.40

Аналитики не ожидают от матча результативного исхода. Обе команды являются приверженцами оборонительной манеры игры, поэтому ставка ТМ (2.5) продается за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.08 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Саутгемптон» после сыгранных семи туров располагается на 14 строчке в таблице, с набранными семью очками. В последних пяти турах добыто две победы, а три встречи проиграно. Клуб показывает привычные для себя результаты и выглядит весьма стабильно. В крайнем противостоянии, на выезде, допущено минимальное поражение от «Астон Виллы» (1:0).

«Эвертон» к восьмому туру чемпионата подходит на 13 строчке в таблице, имея в активе также семь очков. В последних пяти турах клуб добыл четыре ничьих, а в крайнем противостоянии завоевал первую в сезоне победу, взяв верх над «Вест Хэмом» (1:0).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей «Саутгемптона» завершились с более 2.5 голами
  • В восьми из 15 последних матчах «Эвертона» забили обе команды
  • В трех из пяти последних очных встречах команд не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание прямую конкуренцию команд в таблице, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.34 1.55 1.71 2.06 1.37 2.95
Мелбет 1.73 2.24
1XBET 1.56 2.49
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