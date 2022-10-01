«Саутгемптон» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (01.10.2022)

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вчера, 00:36

Ставки букмекеров

«Саутгемптон», с небольшой разницей, идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.21, ничья в игре котируется по 3.40, а победа «Эвертона» по 3.45 в БК Лига Ставок.

Аналитики не ожидают от матча результативного исхода. Обе команды являются приверженцами оборонительной манеры игры, поэтому ставка ТМ (2.5) продается за 1.80, а ТБ (2.5) за 2.08 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Саутгемптон» после сыгранных семи туров располагается на 14 строчке в таблице, с набранными семью очками. В последних пяти турах добыто две победы, а три встречи проиграно. Клуб показывает привычные для себя результаты и выглядит весьма стабильно. В крайнем противостоянии, на выезде, допущено минимальное поражение от «Астон Виллы» (1:0).

«Эвертон» к восьмому туру чемпионата подходит на 13 строчке в таблице, имея в активе также семь очков. В последних пяти турах клуб добыл четыре ничьих, а в крайнем противостоянии завоевал первую в сезоне победу, взяв верх над «Вест Хэмом» (1:0).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей «Саутгемптона» завершились с более 2.5 голами

В восьми из 15 последних матчах «Эвертона» забили обе команды

В трех из пяти последних очных встречах команд не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание прямую конкуренцию команд в таблице, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.42 в БК Лига Ставок.