«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (17.05.2022)

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вчера, 22:06

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдают абсолютное предпочтение гостям. Загрузить на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по интересному коэффициенту 1.95, а поставить на «Сотон» предлагают за 7.9. Поверить в ничью можно по коэффициенту 5.4.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.62. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Саутгемптон» финиширует во второй части турнирной таблицы и в целом не может занести себе сезон в актив. Команда была крайне нестабильна и нынешнее 15 место является этому ярким подтверждением. В последних турах клуб очки не набирал, проиграв дома «Кристал Пэласу» (1:2), а также на выезде «Брентфорду» (0:3).

«Ливерпуль» сыграл финальный поединок кубка Англии, где в сражении с лондонским «Челси» (0:0) по итогу серии пенальти сумел завоевать очередной трофей и порадовать своих болельщиков. В чемпионате коллектив продолжает бороться за золотые медали, но отставание в три очка за два тура до конца не добавляют клубу оптимизма в данном направлении.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Сотона» насчитывает четыре матча (три поражения и ничья)

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 15 поединков

Четыре минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют – нет»

Три последних игры с участием «Саутгемпотна» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Нас ожидает футбол хорошего качества, где мячом будет владеть «Ливерпуль», которому крайне необходима лишь победа в рамках борьбы за чемпионство. Предлагаем поставить на уверенный успех «мерсисайдцев» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95.