«Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (15.10.2022)

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вчера, 11:54

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм», с большой разницей, идет фаворитом в предстоящем поединке. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.50, ничья в игре продается за 4.50, а победа «Эвертона» за 6.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты ждут от поединка захватывающего, атакующего футбола с результативным исходом. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.77, а ТМ (2.5) по 2.11 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Тоттенхэм» выглядит отлично в данным промежуток сезона. Клуб располагается на третьей строчке в чемпионате, в группе лидером, имея в активе 20 очков. В текущей кампании подопечные Конте шесть раз обыгрывали соперников, расписали две «мировые» и однажды уступили. В последних пяти поединках по матчу проиграно и сыграно вничью, а в трех добыт максимальный результат. В крайнем противостоянии верх взят над крепким «Брайтоном» (1:0). В Лиге Чемпионов дела «шпор» также неплохи. Выигрыш одержан в трех из четырех матчах, в крайнем противостоянии обыгран «Айнтрахт» (3:2).

«Эвертон» к 11 туру подходит на 12 месте в чемпионате, сумев набрать 10 очков. В нынешнем розыгрыше «ириски» одержали две победы, четырежды сыграли вничью и трижды уступили. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и сыграно вничью, а в крайнем противостоянии допущено поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» не проиграл в 12 из 15 последних матчах

12 из 15 последних матчей «Эвертона» завершились с менее 3.5 голами

В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и текущее положение, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1.5) «Тоттенхэма» с коэффициентом 1.60 в БК Лига Ставок.