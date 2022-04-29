«Тоттенхэм» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (01.05.2022)

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сегодня, 00:12

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм», на победу которого с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.68. Поставить неожиданную на победу «Лестера» можно по коэффициенту 6.7, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.86.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.6. Тотал меньше 2.5 стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за путевку в самый престижный клубный турнир и осле 33 встреч занимает пятое место. Неудачи в последних турах с «Брентфордом» (0:0) и «Брайтоном» (0:1) усложнили коллективу выполнение поставленной задачи на сезон, но отставание всего в два очка от «Арсенала» дают надежду на положительный исход.

«Лестер Сити» провел поединок в рамках полуфинала Лиги конференций, где на своем поле принимал итальянскую «Рому». Оформить преимущество на своем поле перед ответной выездной встречей не удалось, на табло была зафиксирована ничья (1:1). В АПЛ «лисы» также последние две игры завершили вничью, сначала с «Эвертоном» (1:1), а затем и с «Астон Виллой» (0:0).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних домашних матчей

Пять из шести минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Пять из шести последних игр «Лестера» закончились результатом «обе забьют»

«Тоттенхэм» пропустил три гола в последних шести встречах

Прогноз

Данная встреча должна подарить любителям футбола красивую игру с большим количеством голевым моментов. Верим, что поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.