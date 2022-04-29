«Тоттенхэм» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (01.05.2022)

Ставки букмекеров
Явным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм», на победу которого с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.68. Поставить неожиданную на победу «Лестера» можно по коэффициенту 6.7, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.86.
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01 мая 2022, 16:00
воскресенье
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.6. Тотал меньше 2.5 стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Тоттенхэм» продолжает борьбу за путевку в самый престижный клубный турнир и осле 33 встреч занимает пятое место. Неудачи в последних турах с «Брентфордом» (0:0) и «Брайтоном» (0:1) усложнили коллективу выполнение поставленной задачи на сезон, но отставание всего в два очка от «Арсенала» дают надежду на положительный исход.
«Лестер Сити» провел поединок в рамках полуфинала Лиги конференций, где на своем поле принимал итальянскую «Рому». Оформить преимущество на своем поле перед ответной выездной встречей не удалось, на табло была зафиксирована ничья (1:1). В АПЛ «лисы» также последние две игры завершили вничью, сначала с «Эвертоном» (1:1), а затем и с «Астон Виллой» (0:0).
Информация для ставок
- «Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних домашних матчей
- Пять из шести минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5
- Пять из шести последних игр «Лестера» закончились результатом «обе забьют»
- «Тоттенхэм» пропустил три гола в последних шести встречах
Прогноз
Данная встреча должна подарить любителям футбола красивую игру с большим количеством голевым моментов. Верим, что поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.