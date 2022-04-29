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«Тоттенхэм» — «Лестер Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (01.05.2022)

сегодня, 00:12
Лестер Сити

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм», на победу которого с форой (-1) линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 1.68. Поставить неожиданную на победу «Лестера» можно по коэффициенту 6.7, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.86.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.454.997.27
Фонбет 1.45 4.70 6.90
Мелбет 1.49 4.98 6.85
1XBET 1.49 4.98 6.85
BetBoom 1.46 4.80 7.20

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.6. Тотал меньше 2.5 стоит 2.35. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за путевку в самый престижный клубный турнир и осле 33 встреч занимает пятое место. Неудачи в последних турах с «Брентфордом» (0:0) и «Брайтоном» (0:1) усложнили коллективу выполнение поставленной задачи на сезон, но отставание всего в два очка от «Арсенала» дают надежду на положительный исход.

«Лестер Сити» провел поединок в рамках полуфинала Лиги конференций, где на своем поле принимал итальянскую «Рому». Оформить преимущество на своем поле перед ответной выездной встречей не удалось, на табло была зафиксирована ничья (1:1). В АПЛ «лисы» также последние две игры завершили вничью, сначала с «Эвертоном» (1:1), а затем и с «Астон Виллой» (0:0).

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл три из четырех последних домашних матчей
  • Пять из шести минувших очных поединков завершились результатом ТБ 2.5
  • Пять из шести последних игр «Лестера» закончились результатом «обе забьют»
  • «Тоттенхэм» пропустил три гола в последних шести встречах

Прогноз

Данная встреча должна подарить любителям футбола красивую игру с большим количеством голевым моментов. Верим, что поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.12 1.26 2.48 1.60 1.93 1.97
Мелбет 2.45 1.65
1XBET 2.45 1.65
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:41
Победа Тоттенхэма.
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