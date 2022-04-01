«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (03.04.2022)

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вчера, 20:46

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было нетрудно, поэтому отдали преимущество «шпорам». Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в неожиданной победе гостей, то ее можно взять по коэффициенту 7.1, в случае ничейного результата порадует коэффициент 4.35.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Тоттенхэм» находится в верхней части турнирной таблицы и желает вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Команда всеми силами старается зацепиться за топ-4 и на данном этапе сезона занимает пятое место с отставанием от «Арсенала» на три очка. В последних поединках команда спокойно разобралась с «Вест Хэмом» и «Брайтоном» (3:1) и (2:0).

Ньюкасл Юнайтед» проиграл две минувшие встречи «Челси" и „Эвертону“ с одинаковым счетом (0:1). Коллектив находится на безопасном расстоянии от зоны вылета и уже не рассчитывает на путевки в еврокубки, потому может позволить спокойно доигрывать нынешний чемпионат, наигрывая заготовки на будущий сезон.

Информация для ставок

„Тоттенхэм“ выиграл три из четырех последних игр

„Ньюкасл Юнайтед“ выиграл два из пяти последних выездных матчей

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом „обе забьют“

Три из четырех после поединков „Тоттенхэма“ закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждет игра с преимуществом хозяев, но гости не намерены отдавать очки без боя и на контратаках будут также создавать опасность у ворот соперника. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на „обе забьют“ по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.