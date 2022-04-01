«Тоттенхэм» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (03.04.2022)

Ставки букмекеров
С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было нетрудно, поэтому отдали преимущество «шпорам». Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.53 в букмекерской конторе Фонбет. Если есть уверенность в неожиданной победе гостей, то ее можно взять по коэффициенту 7.1, в случае ничейного результата порадует коэффициент 4.35.
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завтра, 18:30
За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.97.
Форма команд
«Тоттенхэм» находится в верхней части турнирной таблицы и желает вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Команда всеми силами старается зацепиться за топ-4 и на данном этапе сезона занимает пятое место с отставанием от «Арсенала» на три очка. В последних поединках команда спокойно разобралась с «Вест Хэмом» и «Брайтоном» (3:1) и (2:0).
Ньюкасл Юнайтед» проиграл две минувшие встречи «Челси" и „Эвертону“ с одинаковым счетом (0:1). Коллектив находится на безопасном расстоянии от зоны вылета и уже не рассчитывает на путевки в еврокубки, потому может позволить спокойно доигрывать нынешний чемпионат, наигрывая заготовки на будущий сезон.
Информация для ставок
- „Тоттенхэм“ выиграл три из четырех последних игр
- „Ньюкасл Юнайтед“ выиграл два из пяти последних выездных матчей
- Четыре минувшие очные встречи завершились результатом „обе забьют“
- Три из четырех после поединков „Тоттенхэма“ закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
Нас ждет игра с преимуществом хозяев, но гости не намерены отдавать очки без боя и на контратаках будут также создавать опасность у ворот соперника. Верим в обмен голами и предлагаем сделать ставку на „обе забьют“ по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.